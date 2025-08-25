3 doramas incríveis sobre casamento por contrato!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos algumas produções asiáticas imperdíveis para você adicionar na sua listinha e maratonar com calma. Veja agora e aproveite!

O clichê do casamento por contrato é um dos favoritos do universo dos doramas.

Por esse motivo, separamos uma listinha com os melhores para você maratonar e se apaixonar.

Prepare a pipoca e aproveite esses títulos incríveis!

Doramas sobre casamento por contrato

Imagem do dorama "A Vingança do Casamento Perfeito" - Reprodução/ Viki

1. A Vingança do Casamento Perfeito

Sinopse:

Filha mais velha de uma família rica, Han Yi Joo deveria ter crescido sem lhe faltar nada. Infelizmente para Yi Joo, esse não foi o caso. Criada sabendo que nunca foi amada pelos pais, Han Yoo Ra, Yi Joo passou seus anos de formação isolada da família.

Onde assistir: Viki.

2. Meu Demônio Favorito

Sinopse:

Um demônio impiedoso perde os poderes depois de se envolver com uma poderosa herdeira. No entanto, é bem possível que ela seja a peça que faltava na vida dele.

Onde assistir: Netflix.

3. Porque esta é Minha Primeira Vida

Sinopse:

Para economizar, dois companheiros de apartamento decidem se casar, mas enfrentam complicações inesperadas, como sogros exigentes e novos sentimentos.

Onde assistir: Netflix.