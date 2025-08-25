4 doramas curtinhos e imperdíveis para você assistir em apenas um dia!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essas produções asiáticas são curtinhas, perfeitas para maratonar em apenas um dia. Prepare o coração e também a pipoca para não perder!

Está com o tempo corrido, mas ainda deseja se encantar pelos famosos doramas? Não se preocupe!

Nesta matéria, separamos uma listinha com produções asiáticas curtinhas para você assistir em apenas um dia.

Prepare sua pipoquinha para aproveitar esses títulos incríveis!

Doramas curtinhos e imperdíveis

Imagem do dorama "Soundtrack #1" - Divulgação

1. Enfermeira Exorcista

Sinopse:

Com poderes sobrenaturais e uma espada iluminada, uma enfermeira escolar protege seus alunos de monstros que só ela consegue enxergar.

Onde assistir: Netflix.

2. Soundtrack #1

Sinopse:

Eunsoo, convidada a escrever a letra para uma música de um compositor famoso, teve sua composição rejeitada por não ter a emoção de um amor não correspondido. Um dia, Eunsoo descobre que Sunwoo gosta de alguém. Ela pede a ele para ajudá-la com a letra enquanto mora em sua casa. Quem é a pessoa por quem Sunwoo está apaixonado? Quando a história deles começou?

Onde assistir: Disney+.

3. O Restaurante da Bruxa

Sinopse:

Aos 28 anos, Jeong Jin parecia ter tudo: um ótimo emprego e um namorado amoroso. No entanto, isso muda quando ela se vê desempregada e com o coração partido. Relutante, ela concorda em abrir um restaurante com a mãe, mas ele acaba falindo. Tudo muda quando ela conhece Jo Hee Ra, uma feiticeira capaz de conceder desejos.

Onde assistir: Viki.

4. My Name

Sinopse:

Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.

Onde assistir: Netflix.