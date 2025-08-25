5 doramas de romance com casais tóxicos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos uma listinha com doramas que mostram um relacionamento mais tóxico. Prepare a pipoca para maratonar essas produções asiáticas!

O mundo dos doramas está recheado de romances incríveis e apaixonantes. Apesar disso, nem toda história de amor é um conto de fadas.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos asiáticos de romance com casais tóxicos. Veja agora!

Doramas com casais tóxicos

Imagem do dorama "O Mundo dos Casados" - Reprodução/ Globoplay

1. Playful Kiss

Sinopse:

Oh Ha Ni está apaixonada por Baek Seung Jo, o garoto mais popular da escola, mas tem um porém: ele nem sabe que ela existe. Determinada a conquistar seu coração, Ha Ni faz diversos planos para chamar a atenção dele, mas todos fracassam.

Onde assistir: Netflix.

2. Seduzida

Sinopse:

Kwon Shi Hyun, é um jovem rico e herdeiro de uma grande empresa, enquanto Eun Tae Hee é uma garota que acredita que as pessoas que se apaixonam são patéticas. No entanto, depois que eles se encontram, ele tenta seduzi-la e toma isso como um jogo, enquanto ela muda sua visão do amor.

Onde assistir: Viki.

3. O Mundo dos Casados

Sinopse:

Sun-woo acreditava que tudo ao seu redor era perfeito, mas descobre que seu marido e seus amigos a estavam enganando o tempo todo.

Onde assistir: Globoplay.

4. My ID Gangnam Beauty

Sinopse:

Vítima de bullying, Mi-rae faz cirurgias plásticas para se sentir mais confiante, mas seus problemas não param de aparecer e ela enfrenta novos desafios na faculdade.

Onde assistir: Viki.

5. Apesar de Tudo, Amor

Sinopse:

Ela não acredita no amor, mas ainda o deseja. Ele não gosta de relacionamentos, mas decide arriscar.

Onde assistir: Netflix.