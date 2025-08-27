5 doramas com protagonistas fortes para inspirar
Separamos alguns doramas incríveis para você maratonar. Essas produções asiáticas são conhecidas por trazer protagonistas fortes e inspiradoras!
No mundo dos doramas, é fácil se apaixonar pelos protagonistas, principalmente quando eles demonstram muita força.
A seguir, vamos apresentar doramas com personagens inspiradores para você maratonar. Veja agora!
Doramas com protagonistas fortes
1. A Esposa do Meu Marido
Sinopse:
Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.
Onde assistir: Prime Video.
2. My Name
Sinopse:
Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.
Onde assistir: Netflix.
3. Uma Advogada Extraordinária
Sinopse:
Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.
Onde assistir: Netflix.
4. Cães de Caça
Sinopse:
Dois jovens boxeadores se unem para derrubar um agiota cruel que oprime os mais vulneráveis.
Onde assistir: Netflix.
5. Hotel Del Luna
Sinopse:
Convidado para gerenciar um hotel para almas penadas, ele acaba conhecendo a antiga proprietária do lugar e seu mundo sobrenatural.
Onde assistir: Netflix.