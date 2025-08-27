5 doramas com protagonistas fortes para inspirar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos alguns doramas incríveis para você maratonar. Essas produções asiáticas são conhecidas por trazer protagonistas fortes e inspiradoras!

No mundo dos doramas, é fácil se apaixonar pelos protagonistas, principalmente quando eles demonstram muita força.

A seguir, vamos apresentar doramas com personagens inspiradores para você maratonar. Veja agora!

Doramas com protagonistas fortes

Imagem do dorama "A Esposa do Meu Marido" - Reprodução/ Prime Video

1. A Esposa do Meu Marido

Sinopse:

Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.

Onde assistir: Prime Video.

2. My Name

Sinopse:

Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.

Onde assistir: Netflix.

3. Uma Advogada Extraordinária

Sinopse:

Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.

Onde assistir: Netflix.

4. Cães de Caça

Sinopse:

Dois jovens boxeadores se unem para derrubar um agiota cruel que oprime os mais vulneráveis.

Onde assistir: Netflix.

5. Hotel Del Luna

Sinopse:

Convidado para gerenciar um hotel para almas penadas, ele acaba conhecendo a antiga proprietária do lugar e seu mundo sobrenatural.

Onde assistir: Netflix.