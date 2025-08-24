Quando o Telefone Toca: Conheça 4 doramas parecidos para maratonar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acabou se apaixonando pela história de "Quando o Telefone Toca"? Separamos algumas produções asiáticas parecidas para você maratonar!

Clique aqui e escute a matéria

Se você se apaixonou pela trama emocionante de "Quando o Telefone Toca", você não está sozinho.

Este dorama sul-coreano, com sua mistura de romance, destino e mistério, conquistou corações ao redor do mundo.

Por esse motivo, separamos uma listinha com alguns títulos parecidos para você maratonar. Veja agora!

Doramas parecidos com "Quando o Telefone Toca"

Imagem do dorama "Memórias de Alhambra" - Reprodução/ Netflix

1. Memórias de Alhambra

Sinopse:

Um executivo coreano vai à Espanha em busca do criador de um jogo de realidade aumentada. Lá, ele embarca em uma estranha jornada com a irmã do homem que procura.

Onde assistir: Netflix.

2. A Lição

Sinopse:

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

Onde assistir: Netflix.

3. Vincenzo

Sinopse:

Ao visitar sua terra natal, um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana se envolve em uma batalha contra um poderoso conglomerado e faz justiça a seu modo.

Onde assistir: Netflix.

4. Snowdrop

Sinopse:

Lim Soo-ho, um estudante de pós-graduação de uma prestigiosa universidade coreana, aparece em um dormitório feminino coberto de sangue. Eun Young-cho, uma estudante alegre e adorável, cuida de seus ferimentos e o ajuda a se esconder.

Onde assistir: Disney+.