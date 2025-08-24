Quando o Telefone Toca: Conheça 4 doramas parecidos para maratonar
Acabou se apaixonando pela história de "Quando o Telefone Toca"? Separamos algumas produções asiáticas parecidas para você maratonar!
Clique aqui e escute a matéria
Se você se apaixonou pela trama emocionante de "Quando o Telefone Toca", você não está sozinho.
Este dorama sul-coreano, com sua mistura de romance, destino e mistério, conquistou corações ao redor do mundo.
Por esse motivo, separamos uma listinha com alguns títulos parecidos para você maratonar. Veja agora!
Doramas parecidos com "Quando o Telefone Toca"
1. Memórias de Alhambra
Sinopse:
Um executivo coreano vai à Espanha em busca do criador de um jogo de realidade aumentada. Lá, ele embarca em uma estranha jornada com a irmã do homem que procura.
Onde assistir: Netflix.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. A Lição
Sinopse:
Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.
Onde assistir: Netflix.
3. Vincenzo
Sinopse:
Ao visitar sua terra natal, um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana se envolve em uma batalha contra um poderoso conglomerado e faz justiça a seu modo.
Onde assistir: Netflix.
4. Snowdrop
Sinopse:
Lim Soo-ho, um estudante de pós-graduação de uma prestigiosa universidade coreana, aparece em um dormitório feminino coberto de sangue. Eun Young-cho, uma estudante alegre e adorável, cuida de seus ferimentos e o ajuda a se esconder.
Onde assistir: Disney+.