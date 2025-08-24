fechar
Doramas | Notícia

Quando o Telefone Toca: Conheça 4 doramas parecidos para maratonar

Acabou se apaixonando pela história de "Quando o Telefone Toca"? Separamos algumas produções asiáticas parecidas para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 24/08/2025 às 9:55
Imagem do dorama "Memórias de Alhambra"
Imagem do dorama "Memórias de Alhambra" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Se você se apaixonou pela trama emocionante de "Quando o Telefone Toca", você não está sozinho.

Este dorama sul-coreano, com sua mistura de romance, destino e mistério, conquistou corações ao redor do mundo.

Por esse motivo, separamos uma listinha com alguns títulos parecidos para você maratonar. Veja agora!

Doramas parecidos com "Quando o Telefone Toca"

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Memórias de Alhambra" - Reprodução/ Netflix

1. Memórias de Alhambra

Sinopse:

Um executivo coreano vai à Espanha em busca do criador de um jogo de realidade aumentada. Lá, ele embarca em uma estranha jornada com a irmã do homem que procura.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. A Lição

Sinopse:

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

Onde assistir: Netflix.

3. Vincenzo

Sinopse:

Ao visitar sua terra natal, um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana se envolve em uma batalha contra um poderoso conglomerado e faz justiça a seu modo.

Onde assistir: Netflix.

4. Snowdrop

Sinopse:

Lim Soo-ho, um estudante de pós-graduação de uma prestigiosa universidade coreana, aparece em um dormitório feminino coberto de sangue. Eun Young-cho, uma estudante alegre e adorável, cuida de seus ferimentos e o ajuda a se esconder.

Onde assistir: Disney+.

Leia também

Doramas na Netflix: 4 títulos que são novidades no catálogo da plataforma!
DORAMAS

Doramas na Netflix: 4 títulos que são novidades no catálogo da plataforma!
5 doramas sobre música para você assistir hoje mesmo!
DORAMAS

5 doramas sobre música para você assistir hoje mesmo!

Compartilhe

Tags