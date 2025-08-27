fechar
Doramas | Notícia

Doramas de Guerra: Esses 4 títulos são de arrepiar!

Se você gosta de uma boa ação e intensidade, essa listinha de produções asiáticas é simplesmente perfeita para você maratonar no sofá de casa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 27/08/2025 às 6:38
Imagem do dorama "Imperatriz Ki"
Imagem do dorama "Imperatriz Ki" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Os doramas possuem o poder de nos transportar para diferentes épocas e realidades.

No gênero de guerra, por exemplo, o que não falta são histórias emocionantes e cheias de adrenalina.

A seguir, vamos apresentar algumas produções asiáticas que prometem te deixar arrepiado. Veja agora!

Doramas de guerra

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Imperatriz Ki" - Reprodução/ Netflix

1. Mr. Sunshine

Sinopse:

Em 1871, um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna à Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Descendentes do Sol

Sinopse:

O capitão Yoo Shi Jin das forças especiais se apaixona pela cirurgiã Kang Mo Yeon. Os dois lutam para viver um romance em meio a um país devastado pela guerra.

Onde assistir: Viki.

3. Kingdom

Sinopse:

O rei contrai uma doença terrível e o príncipe é a única esperança contra essa misteriosa epidemia.

Onde assistir: Netflix.

4. Imperatriz Ki

Sinopse:

Uma mulher coreana é enviada ao Império Yuan da China como tributo real. Para sobreviver na corte e se tornar uma poderosa imperatriz, ela aprende a lidar com questões que envolvem amor, guerra, política e lealdade.

Onde assistir: Netflix.

Leia também

Doramas de Romance: 4 opções clichês para assistir e se apaixonar!
DORAMAS

Doramas de Romance: 4 opções clichês para assistir e se apaixonar!
4 doramas com até 8 episódios para assistir em poucos dias!
DORAMAS

4 doramas com até 8 episódios para assistir em poucos dias!

Compartilhe

Tags