Doramas de Guerra: Esses 4 títulos são de arrepiar!

Se você gosta de uma boa ação e intensidade, essa listinha de produções asiáticas é simplesmente perfeita para você maratonar no sofá de casa!

Clique aqui e escute a matéria

Os doramas possuem o poder de nos transportar para diferentes épocas e realidades.

No gênero de guerra, por exemplo, o que não falta são histórias emocionantes e cheias de adrenalina.

A seguir, vamos apresentar algumas produções asiáticas que prometem te deixar arrepiado. Veja agora!

Doramas de guerra

Imagem do dorama "Imperatriz Ki" - Reprodução/ Netflix

1. Mr. Sunshine

Sinopse:

Em 1871, um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna à Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre.

Onde assistir: Netflix.

2. Descendentes do Sol

Sinopse:

O capitão Yoo Shi Jin das forças especiais se apaixona pela cirurgiã Kang Mo Yeon. Os dois lutam para viver um romance em meio a um país devastado pela guerra.

Onde assistir: Viki.



3. Kingdom

Sinopse:

O rei contrai uma doença terrível e o príncipe é a única esperança contra essa misteriosa epidemia.

Onde assistir: Netflix.

4. Imperatriz Ki

Sinopse:

Uma mulher coreana é enviada ao Império Yuan da China como tributo real. Para sobreviver na corte e se tornar uma poderosa imperatriz, ela aprende a lidar com questões que envolvem amor, guerra, política e lealdade.

Onde assistir: Netflix.