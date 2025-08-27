Doramas de Guerra: Esses 4 títulos são de arrepiar!
Se você gosta de uma boa ação e intensidade, essa listinha de produções asiáticas é simplesmente perfeita para você maratonar no sofá de casa!
Os doramas possuem o poder de nos transportar para diferentes épocas e realidades.
No gênero de guerra, por exemplo, o que não falta são histórias emocionantes e cheias de adrenalina.
A seguir, vamos apresentar algumas produções asiáticas que prometem te deixar arrepiado. Veja agora!
Doramas de guerra
1. Mr. Sunshine
Sinopse:
Em 1871, um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna à Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre.
Onde assistir: Netflix.
2. Descendentes do Sol
Sinopse:
O capitão Yoo Shi Jin das forças especiais se apaixona pela cirurgiã Kang Mo Yeon. Os dois lutam para viver um romance em meio a um país devastado pela guerra.
Onde assistir: Viki.
3. Kingdom
Sinopse:
O rei contrai uma doença terrível e o príncipe é a única esperança contra essa misteriosa epidemia.
Onde assistir: Netflix.
4. Imperatriz Ki
Sinopse:
Uma mulher coreana é enviada ao Império Yuan da China como tributo real. Para sobreviver na corte e se tornar uma poderosa imperatriz, ela aprende a lidar com questões que envolvem amor, guerra, política e lealdade.
Onde assistir: Netflix.