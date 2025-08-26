4 doramas com até 8 episódios para assistir em poucos dias!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está com pouco tempo para acompanhar os famosos doramas? Separamos uma listinha com algumas produções curtinhas para você terminar em poucos dias!

O mundo dos doramas está recheado de histórias incríveis, mas nem sempre tempos tempo para assistir tramas longas de 16 ou 20 episódios.

Se você está procurando uma maratona rápida, os doramas curtinhos são ótimas opções.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos para você adicionar na listinha. Veja agora!

Doramas curtinhos para assistir

Imagem do dorama "My Name" - Divulgação

1. Cães de Caça

Sinopse:

Dois jovens boxeadores se unem para derrubar um agiota cruel que oprime os mais vulneráveis.

Onde assistir: Netflix.

2. Hierarchy

Sinopse:

O seleto grupo dos 0,01% melhores alunos domina o Colégio Jooshin, mas um novo estudante consegue encontrar uma brecha nessa hierarquia implacável.

Onde assistir: Netflix.

3. My Name

Sinopse:

Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.

Onde assistir: Netflix.

4. O Jogo da Morte

Sinopse:

Deprimido por seus constantes fracassos, Yee-Jae pensa em suicídio. No entanto, ele precisa que experimentar a morte diversas vezes em outras vidas para ter a oportunidade de reparar o que fez de errado nesta.

Onde assistir: Prime Video.