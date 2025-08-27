Doramas de Romance: 4 opções clichês para assistir e se apaixonar!
Gosta de acompanhar uma boa história de romance? Separamos uma listinha com alguns doramas que prometem fazer você se apaixonar por cada detalhe!
Prepare o coração e também o lencinho!
Se você é fã de um bom clichê e adora ver casais se apaixonando, essa matéria foi feita para você.
A seguir, vamos apresentar uma listinha de doramas de romance que prometem fazer você se apaixonar por cada detalhe. Veja agora!
Doramas de romance clichê
1. Pousando no Amor
Sinopse:
Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.
Onde assistir: Netflix.
2. Pretendente Surpresa
Sinopse:
Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.
Onde assistir: Netflix.
3. Beleza Verdadeira
Sinopse:
Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.
Onde assistir: Netflix.
4. Goblin
Sinopse:
Kim Shin é um ser imortal responsável por proteger as almas humanas. Contudo, ele sofre de uma maldição que só pode ser quebrada caso o rapaz consiga se casar.
Onde assistir: Viki.