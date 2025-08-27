fechar
Doramas | Notícia

Doramas de Romance: 4 opções clichês para assistir e se apaixonar!

Gosta de acompanhar uma boa história de romance? Separamos uma listinha com alguns doramas que prometem fazer você se apaixonar por cada detalhe!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 27/08/2025 às 6:18
Imagem do dorama "Pretendente Surpresa"
Imagem do dorama "Pretendente Surpresa" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Prepare o coração e também o lencinho!

Se você é fã de um bom clichê e adora ver casais se apaixonando, essa matéria foi feita para você.

A seguir, vamos apresentar uma listinha de doramas de romance que prometem fazer você se apaixonar por cada detalhe. Veja agora!

Doramas de romance clichê

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Pretendente Surpresa" - Reprodução/ Netflix

1. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Pretendente Surpresa

Sinopse:

Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.

Onde assistir: Netflix.

3. Beleza Verdadeira

Sinopse:

Uma adolescente insegura aprende os truques da maquiagem e começa a fazer um enorme sucesso na escola. Mas não vai ser fácil manter as aparências.

Onde assistir: Netflix.

4. Goblin

Sinopse:

Kim Shin é um ser imortal responsável por proteger as almas humanas. Contudo, ele sofre de uma maldição que só pode ser quebrada caso o rapaz consiga se casar.

Onde assistir: Viki.

Leia também

4 doramas com até 8 episódios para assistir em poucos dias!
DORAMAS

4 doramas com até 8 episódios para assistir em poucos dias!
6 doramas de amor da Netflix que vão fazer você se derreter em paixão!
DORAMAS

6 doramas de amor da Netflix que vão fazer você se derreter em paixão!

Compartilhe

Tags