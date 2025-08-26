6 doramas de amor da Netflix que vão fazer você se derreter em paixão!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Separamos uma listinha com algumas produções asiáticas incríveis para você maratonar. Se apaixone pelo romance dos protagonistas desses doramas!

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de histórias que aquecem o coração, com romances inesquecíveis e momentos que te fazem suspirar, a Netflix tem um catálogo repleto de doramas perfeitos para você.

As produções coreanas, conhecidas pela qualidade e pelo toque de magia que dão a cada cena, são ideais para quem busca uma dose extra de paixão.

Preparamos uma lista com seis doramas de romance que vão te prender do início ao fim e fazer você se derreter em cada episódio. Veja agora!

Doramas apaixonantes para maratonar

Imagem do dorama "Uma Noite de Primavera" - Reprodução/ iStock

1. Descendentes do Sol

Sinopse:

O capitão Yoo Shi Jin das forças especiais se apaixona pela cirurgiã Kang Mo Yeon. Os dois lutam para viver um romance em meio a um país devastado pela guerra.

Onde assistir: Viki.

2. Uma Noite de Primavera

Sinopse:

O amor de Lee Jeong-in e Yu Ji-ho floresce em uma noite de primavera, quando tudo é possível.

Onde assistir: Netflix.

3. Meu Demônio Favorito

Sinopse:

Um demônio impiedoso perde os poderes depois de se envolver com uma poderosa herdeira. No entanto, é bem possível que ela seja a peça que faltava na vida dele.

Onde assistir: Netflix.

4. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

Onde assistir: Netflix.

5. O Rei de Porcelana

Sinopse:

Com o assassinato do príncipe herdeiro, sua irmã gêmea assume o trono. Só que ela deve esconder sua identidade e seu amor por um jovem se quiser sobreviver.

Onde assistir: Netflix.

6. Nosso Eterno Verão

Sinopse:

Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-namorados voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.

Onde assistir: Netflix.