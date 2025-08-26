6 doramas de amor da Netflix que vão fazer você se derreter em paixão!
Separamos uma listinha com algumas produções asiáticas incríveis para você maratonar. Se apaixone pelo romance dos protagonistas desses doramas!
Clique aqui e escute a matéria
Se você é fã de histórias que aquecem o coração, com romances inesquecíveis e momentos que te fazem suspirar, a Netflix tem um catálogo repleto de doramas perfeitos para você.
As produções coreanas, conhecidas pela qualidade e pelo toque de magia que dão a cada cena, são ideais para quem busca uma dose extra de paixão.
Preparamos uma lista com seis doramas de romance que vão te prender do início ao fim e fazer você se derreter em cada episódio. Veja agora!
Doramas apaixonantes para maratonar
1. Descendentes do Sol
Sinopse:
O capitão Yoo Shi Jin das forças especiais se apaixona pela cirurgiã Kang Mo Yeon. Os dois lutam para viver um romance em meio a um país devastado pela guerra.
Onde assistir: Viki.
2. Uma Noite de Primavera
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sinopse:
O amor de Lee Jeong-in e Yu Ji-ho floresce em uma noite de primavera, quando tudo é possível.
Onde assistir: Netflix.
3. Meu Demônio Favorito
Sinopse:
Um demônio impiedoso perde os poderes depois de se envolver com uma poderosa herdeira. No entanto, é bem possível que ela seja a peça que faltava na vida dele.
Onde assistir: Netflix.
4. Pousando no Amor
Sinopse:
Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.
Onde assistir: Netflix.
5. O Rei de Porcelana
Sinopse:
Com o assassinato do príncipe herdeiro, sua irmã gêmea assume o trono. Só que ela deve esconder sua identidade e seu amor por um jovem se quiser sobreviver.
Onde assistir: Netflix.
6. Nosso Eterno Verão
Sinopse:
Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-namorados voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.
Onde assistir: Netflix.