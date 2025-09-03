4 novos doramas chegam ao streaming em setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essas produções trazem histórias cativantes e personagens inesquecíveis que vão prender a sua atenção. Veja os doramas que vão lançar em setembro!

Setembro promete aquecer coração dos fãs de drama asiático com quatro novos doramas que estão prestes a fazer sua estreia.

Com histórias que variam entre o romance emocionante e o mistério intrigante, as plataformas de streaming se preparam para receber produções que prometem se tornar os novos sucessos.

Para quem ama maratonar séries, a chegada desses doramas é a desculpa perfeita para se aconchegar no sofá e mergulhar em narrativas cativantes.

Doramas que chegam ao streaming em setembro

Imagem do dorama "Eu, Você e Toda uma Vida" - Reprodução/ Netflix

1. Queen Mantis - 05/09

Sinopse:

Para impedir os crimes de uma pessoa que imita uma serial killer, um policial precisa da ajuda da assassina que originou tudo: a própria mãe.

Onde assistir: Netflix.

2. A Rainha dos Golpes - 06/09

Sinopse:

"Um assalto contra vilões." Prepare-se para o golpe mais astuto de todos, onde a lei não consegue chegar!

Onde assistir: Prime Video.

3. Eu, Você e Toda uma Vida - 12/09

Sinopse:

Do fim da adolescência à vida adulta, duas amigas, ligadas por afeto e conflito, se afastam, até que uma é chamada para acompanhar a outra em seus últimos dias.

Onde assistir: Netflix.

4. Minha Juventude - 05/09

Imagem do dorama "Minha juventude" - Reprodução/ Viki

Sinopse:

A trama gira em torno de Sun Woo-Hae, ex-ator mirim, que agora vive tranquilamente longe dos holofotes. Porém, tudo muda quando sua amiga de infância, Sung Je-Yeon, agora gerente de talentos, reaparece em sua vida tentando trazê-lo novamente para o universo do entretenimento.

Onde assistir: Viki.

