fechar
Doramas | Notícia

4 novos doramas chegam ao streaming em setembro

Essas produções trazem histórias cativantes e personagens inesquecíveis que vão prender a sua atenção. Veja os doramas que vão lançar em setembro!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 03/09/2025 às 8:50
Imagem do dorama "Eu, Você e Toda uma Vida"
Imagem do dorama "Eu, Você e Toda uma Vida" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Setembro promete aquecer coração dos fãs de drama asiático com quatro novos doramas que estão prestes a fazer sua estreia.

Com histórias que variam entre o romance emocionante e o mistério intrigante, as plataformas de streaming se preparam para receber produções que prometem se tornar os novos sucessos.

Para quem ama maratonar séries, a chegada desses doramas é a desculpa perfeita para se aconchegar no sofá e mergulhar em narrativas cativantes.

Doramas que chegam ao streaming em setembro

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Eu, Você e Toda uma Vida" - Reprodução/ Netflix

1. Queen Mantis - 05/09

Sinopse:

Para impedir os crimes de uma pessoa que imita uma serial killer, um policial precisa da ajuda da assassina que originou tudo: a própria mãe.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. A Rainha dos Golpes - 06/09

Sinopse:

"Um assalto contra vilões." Prepare-se para o golpe mais astuto de todos, onde a lei não consegue chegar!

Onde assistir: Prime Video.

3. Eu, Você e Toda uma Vida - 12/09

Sinopse:

Do fim da adolescência à vida adulta, duas amigas, ligadas por afeto e conflito, se afastam, até que uma é chamada para acompanhar a outra em seus últimos dias.

Onde assistir: Netflix.

4. Minha Juventude - 05/09

Reprodução/ Viki
Imagem do dorama "Minha juventude" - Reprodução/ Viki

Sinopse:

A trama gira em torno de Sun Woo-Hae, ex-ator mirim, que agora vive tranquilamente longe dos holofotes. Porém, tudo muda quando sua amiga de infância, Sung Je-Yeon, agora gerente de talentos, reaparece em sua vida tentando trazê-lo novamente para o universo do entretenimento.

Onde assistir: Viki.

Leia também

5 séries vencedoras de prêmios que estão escondidas nos catálogos dos streamings
LITERATURA

5 séries vencedoras de prêmios que estão escondidas nos catálogos dos streamings
5 filmes premiados que quase ninguém lembra que estão nos streamings
FILMES

5 filmes premiados que quase ninguém lembra que estão nos streamings

Compartilhe

Tags