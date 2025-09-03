4 novos doramas chegam ao streaming em setembro

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Setembro promete aquecer coração dos fãs de drama asiático com quatro novos doramas que estão prestes a fazer sua estreia.
Com histórias que variam entre o romance emocionante e o mistério intrigante, as plataformas de streaming se preparam para receber produções que prometem se tornar os novos sucessos.
Para quem ama maratonar séries, a chegada desses doramas é a desculpa perfeita para se aconchegar no sofá e mergulhar em narrativas cativantes.
Doramas que chegam ao streaming em setembro
1. Queen Mantis - 05/09
Sinopse:
Para impedir os crimes de uma pessoa que imita uma serial killer, um policial precisa da ajuda da assassina que originou tudo: a própria mãe.
A trama gira em torno de Sun Woo-Hae, ex-ator mirim, que agora vive tranquilamente longe dos holofotes. Porém, tudo muda quando sua amiga de infância, Sung Je-Yeon, agora gerente de talentos, reaparece em sua vida tentando trazê-lo novamente para o universo do entretenimento.