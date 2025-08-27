4 doramas de romance incríveis que quase ninguém conhece!
Existem produções asiáticas que acabam fazendo mais sucesso que outras. Separamos alguns títulos pouco conhecidos, mas que vão te encantar igualmente!
Clique aqui e escute a matéria
Se você já é apaixonado por doramas, merece acompanhar títulos de qualidade.
Nesta matéria, separamos uma listinha com produções asiáticas pouco conhecidas, mas com histórias incríveis.
Prepare a pipoca e o coração para maratonar esses doramas!
Doramas de romance pouco conhecidos
1. Clima do Amor
Sinopse:
Para ela, não é fácil prever os dias de sol e chuva, mesmo sendo meteorologista. Mais difícil ainda é prever o amor, mesmo quando ele bate à porta.
Onde assistir: Netflix.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Faça Chuva ou Faça Sol
Sinopse:
Dois sobreviventes de uma tragédia contam um com o outro para tentar superar os traumas e reconstruir um futuro de esperança.
Onde assistir: Netflix.
3. Chocolate
Sinopse:
Eles já dividiram refeições no passado e no presente. Um médico e uma chef se reencontram quando começam a trabalhar juntos em um asilo.
Onde assistir: Netflix.
- VEJA TAMBÉM: 5 doramas de romance com casais tóxicos
4. One More Time
Sinopse:
Este drama fantástico acompanha o vocalista de uma banda indie que faz vários saltos no tempo, sempre tentando salvar sua namorada de um destino infeliz.
Onde assistir: Netflix.