fechar
Doramas | Notícia

4 doramas de romance incríveis que quase ninguém conhece!

Existem produções asiáticas que acabam fazendo mais sucesso que outras. Separamos alguns títulos pouco conhecidos, mas que vão te encantar igualmente!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 27/08/2025 às 7:36
Imagem do dorama "Clima do Amor"
Imagem do dorama "Clima do Amor" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Se você já é apaixonado por doramas, merece acompanhar títulos de qualidade.

Nesta matéria, separamos uma listinha com produções asiáticas pouco conhecidas, mas com histórias incríveis.

Prepare a pipoca e o coração para maratonar esses doramas!

Doramas de romance pouco conhecidos

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Clima do Amor" - Reprodução/ Netflix

1. Clima do Amor

Sinopse:

Para ela, não é fácil prever os dias de sol e chuva, mesmo sendo meteorologista. Mais difícil ainda é prever o amor, mesmo quando ele bate à porta.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Faça Chuva ou Faça Sol

Sinopse:

Dois sobreviventes de uma tragédia contam um com o outro para tentar superar os traumas e reconstruir um futuro de esperança.

Onde assistir: Netflix.

3. Chocolate

Sinopse:

Eles já dividiram refeições no passado e no presente. Um médico e uma chef se reencontram quando começam a trabalhar juntos em um asilo.

Onde assistir: Netflix.

4. One More Time

Sinopse:

Este drama fantástico acompanha o vocalista de uma banda indie que faz vários saltos no tempo, sempre tentando salvar sua namorada de um destino infeliz.

Onde assistir: Netflix.

Leia também

Doramas de Romance: 4 opções clichês para assistir e se apaixonar!
DORAMAS

Doramas de Romance: 4 opções clichês para assistir e se apaixonar!
5 doramas com protagonistas fortes para inspirar
DORAMAS

5 doramas com protagonistas fortes para inspirar

Compartilhe

Tags