4 doramas de romance incríveis que quase ninguém conhece!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Existem produções asiáticas que acabam fazendo mais sucesso que outras. Separamos alguns títulos pouco conhecidos, mas que vão te encantar igualmente!

Clique aqui e escute a matéria

Se você já é apaixonado por doramas, merece acompanhar títulos de qualidade.

Nesta matéria, separamos uma listinha com produções asiáticas pouco conhecidas, mas com histórias incríveis.

Prepare a pipoca e o coração para maratonar esses doramas!

Doramas de romance pouco conhecidos

Imagem do dorama "Clima do Amor" - Reprodução/ Netflix

1. Clima do Amor

Sinopse:

Para ela, não é fácil prever os dias de sol e chuva, mesmo sendo meteorologista. Mais difícil ainda é prever o amor, mesmo quando ele bate à porta.

Onde assistir: Netflix.

2. Faça Chuva ou Faça Sol

Sinopse:

Dois sobreviventes de uma tragédia contam um com o outro para tentar superar os traumas e reconstruir um futuro de esperança.

Onde assistir: Netflix.

3. Chocolate

Sinopse:

Eles já dividiram refeições no passado e no presente. Um médico e uma chef se reencontram quando começam a trabalhar juntos em um asilo.

Onde assistir: Netflix.

VEJA TAMBÉM: 5 doramas de romance com casais tóxicos

4. One More Time

Sinopse:

Este drama fantástico acompanha o vocalista de uma banda indie que faz vários saltos no tempo, sempre tentando salvar sua namorada de um destino infeliz.

Onde assistir: Netflix.