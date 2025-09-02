5 filmes premiados que quase ninguém lembra que estão nos streamings

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra cinco filmes premiados que estão escondidos nos streamings e merecem sua atenção mesmo fora do radar do público.

Quando se fala em filmes premiados, é quase automático pensar em grandes produções que marcaram época e seguem no imaginário popular, como Titanic, O Senhor dos Anéis ou Parasita.

Mas a verdade é que, entre os catálogos dos streamings, há uma infinidade de títulos igualmente aclamados que, por algum motivo, acabaram caindo no esquecimento.

Obras que conquistaram Oscars, Globos de Ouro ou prêmios em festivais renomados, mas que hoje ficam escondidas em meio a lançamentos semanais e às produções que estão sempre em alta.

Esses filmes podem não ser os mais comentados nas redes atualmente, mas carregam atuações memoráveis, narrativas marcantes e um reconhecimento que não veio à toa.

Se você gosta de fugir do óbvio e garimpar boas histórias, vale abrir espaço na sua lista de “próximos a assistir”.

Para te ajudar nessa missão, selecionamos cinco filmes premiados que quase ninguém lembra que estão disponíveis nos streamings.

1. Encontros e Desencontros (Lost in Translation – Prime Video)

Encontros e Desencontros. - Foto: Focus Features

Dirigido por Sofia Coppola, esse longa delicado rendeu a ela o Oscar de Melhor Roteiro Original. A história acompanha a relação improvável entre um ator em crise (Bill Murray) e uma jovem solitária (Scarlett Johansson) em Tóquio.

Intimista, melancólico e premiado, é um daqueles filmes que muita gente esquece de procurar no streaming.

2. Boyhood: Da Infância à Juventude (Prime Video)

Boyhood. - Foto: IFC Films; Universal Pictures International

Filmado ao longo de 12 anos por Richard Linklater, o longa foi um marco no cinema pela forma única como retratou o crescimento de um garoto e sua família.

Ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama e deu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Patricia Arquette. Um projeto ousado e premiado, mas que muita gente deixou passar.

3. O Labirinto do Fauno (HBO Max)

O Labirinto do Fauno. - Foto: Warner Bros. Pictures

Dirigido por Guillermo del Toro, esse conto sombrio ambientado na Espanha pós-guerra venceu 3 Oscars em categorias técnicas e se tornou referência no cinema fantástico.

Apesar do prestígio, é um daqueles títulos que quase ninguém lembra de revisitar nos streamings — mas continua tão arrebatador quanto na estreia.

4. O Discurso do Rei (Prime Video)

O Discurso do Rei. - Foto: Weinstein Company

Grande vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2011, mostra a luta do rei George VI (Colin Firth, também premiado como Melhor Ator) para superar a gagueira em um momento histórico delicado.

Um drama histórico envolvente, mas que hoje passa despercebido em meio a tantas novidades.

5. Birdman: A Inesperada Virtude da Ignorância (Star+)

Birdman. - Foto: Fox Searchlight Pictures

Com 4 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção, essa obra de Alejandro González Iñárritu acompanha um ator em decadência (Michael Keaton) tentando retomar sua carreira no teatro.

Um filme ousado e visualmente brilhante, que mesmo aclamado, já não aparece tanto nas listas de maratonas.

Hora de dar o play!

Esses cinco títulos mostram que os streamings escondem verdadeiras pérolas premiadas. Eles podem não estar mais em evidência, mas entregam atuações memoráveis, narrativas únicas e o selo de reconhecimento da crítica.

Vale resgatar cada um deles para sua próxima sessão de cinema em casa.