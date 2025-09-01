5 filmes de ficção científica no Prime Video que vão te surpreender
O catálogo da plataforma de streaming "Prime Video" tem muitas boas opções de filmes de ficção científica surpreendentes e que vão te prender bastante
Clique aqui e escute a matéria
Os filmes de ficção científica utilizam elementos futuristas ou tecnológicos para explorar questões profundas sobre a humanidade e o universo.
No streaming do Prime Video, você encontra filmes interessantes do gênero perfeitos para todos os tipos de gostos e públicos.
Muitos desses longas focam em dilemas humanos e em ideias que desafiam nossa percepção de realidade e tempo, além de te prender no sofá até o último minuto.
Confira a seguir cinco filmes de ficção científica para ver no Prime Video:
O Predestinado
Um agente que viaja no tempo tem uma última e perigosa missão: capturar um criminoso misterioso que o desafia e engana há anos.
Ele precisa usar todo o seu conhecimento para, finalmente, colocar um fim nessa caçada.
Viveiro
Um casal em busca da casa perfeita acaba preso em um labirinto de moradias idênticas.
Quando eles percebem que estão em uma armadilha, pode ser tarde demais para escapar.
O Doador de Memórias
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Neste mundo sem guerras ou sofrimento, a sociedade vive sem memórias, emoções e história.
Apenas uma pessoa, o Doador, guarda todas as lembranças da humanidade para guiar a comunidade.
Agora, o jovem Jonas é escolhido para assumir esse fardo e precisa passar por um rigoroso treinamento para provar que é digno da responsabilidade.
A Avaliação
Em um futuro devastado por mudanças climáticas, ter um filho se tornou um luxo controlado pelo governo.
Mia e Aaryan são um dos poucos casais que têm a chance de passar por um teste rigoroso, conduzido por uma avaliadora misteriosa.
Durante sete dias, a dupla é submetida a desafios que colocam à prova seus medos e fragilidades, abalando as bases de seu relacionamento.
Contra o Tempo
O Capitão Colter Stevens faz parte de um programa secreto que permite que ele volte no tempo, entrando no corpo de um homem por apenas oito minutos.
Sua missão é reviver os últimos momentos de uma vítima de atentado para encontrar o criminoso, que planeja um novo ataque.
Enquanto tenta descobrir a identidade do terrorista, ele se apaixona por uma das vítimas, arriscando tudo para mudar o futuro.