Filmes | Notícia

5 filmes de ação para ver no Prime Video no fim de semana

Filmes de ação são a pedida ideal para o fim de semana. O Prime Video oferece um catálogo completo de títulos recheados de cenas eletrizantes

Por Marilia Pessoa Publicado em 29/08/2025 às 15:59 | Atualizado em 29/08/2025 às 16:02
Filme O Dublê
Filme O Dublê - Divulgação

Filme de ação combina muito com fim de semana, não é? Aquelas histórias mais agitadas, cheias de perseguição, efeitos especiais e sequências eletrizantes são perfeitas para curtir no tempo livre.

O catálogo do streaming Prime Video tem muitas opções de filmes desse gênero para todos os gostos e públicos.

Entre os destaques, há clássicos famosos como “O Protetor, estrelado por Denzel Washington até filmes novos como "Confinado", que estreou em 2025 e tem Bill Skarsgård e Anthony Hopkins no elenco.

A seguir, confira cinco filmes de ação para ver no Prime Video:

Confinado (2025)

Em um thriller de tirar o fôlego, o desesperado Eddie (Bill Skarsgård), sufocado por dívidas, decide assaltar um carro de luxo que parece abandonado.

O que ele não esperava é que o veículo fosse uma armadilha armada por William, um misterioso e cruel justiceiro.

Preso na SUV, sem chance de fuga, Eddie é submetido a uma série de torturas cruéis e desafios para sua sobrevivência.

Enquanto luta contra a falta de água e as armadilhas ativadas por William, ele precisa encontrar um jeito de escapar de seu algoz, que está determinado a fazê-lo pagar caro por sua tentativa de assalto.

Vingança (2024)

Três homens casados e milionários se reúnem anualmente para uma caçada no deserto. Dessa vez, um deles leva sua amante.

O que deveria ser um momento de lazer se transforma em um pesadelo quando eles a abandonam para morrer após uma série de acontecimentos inesperados.

Ferida e determinada a sobreviver, a mulher retorna com um único objetivo: a vingança.

Agora, os três homens terão que enfrentar a fúria de alguém que fará de tudo para que paguem por seus atos.

O Protetor (2014)

Robert McCall (Denzel Washington) leva uma vida pacata trabalhando em uma loja de ferragens, mas esconde um passado perigoso.

Ele é um ex-agente de operações especiais que forjou a própria morte para viver tranquilamente em Boston.

Quando Alina, uma jovem prostituta que ele conhece, é brutalmente espancada por seu cafetão, McCall decide usar suas antigas habilidades para ajudá-la. Ele tenta comprar a liberdade dela, mas o cafetão recusa, o que o leva a tomar uma atitude drástica e matá-lo.

Isso atrai a atenção de Teddy Rensen, um assassino profissional que é enviado para eliminá-lo.

Agora, McCall precisa lutar contra uma rede de tráfico humano e acabar com todos que se colocarem em seu caminho.

O Dublê (2024)

O Dublê é uma comédia de ação que segue Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê que teve que abandonar a carreira após um acidente. Anos depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex-namorada, Jody Moreno (Emily Blunt), atuando como dublê do astro Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson).

Durante as filmagens, o protagonista do filme desaparece misteriosamente, e Colt decide investigar o caso.

Enquanto realiza as cenas de ação e tenta entender o sumiço do ator, ele descobre que pode ter se envolvido em uma trama muito mais perigosa do que imaginava.

E, em meio a toda essa loucura, ele ainda tenta reconquistar o amor de sua vida.

Crimes em Hollywood (2020)

Charlie Waldo (Charlie Hunnam), um ex-policial, decidiu abandonar tudo para viver isolado em uma cabana nas montanhas de Los Angeles. Sua tranquilidade, no entanto, é interrompida quando sua antiga paixão, a detetive particular Lorena (Morena Baccarin), pede sua ajuda em um caso de assassinato.

Relutante, Charlie volta à ativa para investigar o assassinato da esposa do ator Alastair Pinch (Mel Gibson), o principal suspeito. Pinch alega não se lembrar de nada por estar bêbado.

Arrastado de volta ao mundo caótico que ele deixou para trás, Charlie precisará usar toda a sua experiência para desvendar o crime e expor uma verdade repleta de segredos e violência em Hollywood.

