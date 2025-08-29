5 filmes de ação para ver no Prime Video no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Filmes de ação são a pedida ideal para o fim de semana. O Prime Video oferece um catálogo completo de títulos recheados de cenas eletrizantes

Filme de ação combina muito com fim de semana, não é? Aquelas histórias mais agitadas, cheias de perseguição, efeitos especiais e sequências eletrizantes são perfeitas para curtir no tempo livre.

O catálogo do streaming Prime Video tem muitas opções de filmes desse gênero para todos os gostos e públicos.

Entre os destaques, há clássicos famosos como “O Protetor”, estrelado por Denzel Washington até filmes novos como "Confinado", que estreou em 2025 e tem Bill Skarsgård e Anthony Hopkins no elenco.

A seguir, confira cinco filmes de ação para ver no Prime Video:

Confinado (2025)

Em um thriller de tirar o fôlego, o desesperado Eddie (Bill Skarsgård), sufocado por dívidas, decide assaltar um carro de luxo que parece abandonado.

O que ele não esperava é que o veículo fosse uma armadilha armada por William, um misterioso e cruel justiceiro.

Preso na SUV, sem chance de fuga, Eddie é submetido a uma série de torturas cruéis e desafios para sua sobrevivência.

Enquanto luta contra a falta de água e as armadilhas ativadas por William, ele precisa encontrar um jeito de escapar de seu algoz, que está determinado a fazê-lo pagar caro por sua tentativa de assalto.

Vingança (2024)

Três homens casados e milionários se reúnem anualmente para uma caçada no deserto. Dessa vez, um deles leva sua amante.

O que deveria ser um momento de lazer se transforma em um pesadelo quando eles a abandonam para morrer após uma série de acontecimentos inesperados.

Ferida e determinada a sobreviver, a mulher retorna com um único objetivo: a vingança.

Agora, os três homens terão que enfrentar a fúria de alguém que fará de tudo para que paguem por seus atos.

O Protetor (2014)

Robert McCall (Denzel Washington) leva uma vida pacata trabalhando em uma loja de ferragens, mas esconde um passado perigoso.

Ele é um ex-agente de operações especiais que forjou a própria morte para viver tranquilamente em Boston.

Quando Alina, uma jovem prostituta que ele conhece, é brutalmente espancada por seu cafetão, McCall decide usar suas antigas habilidades para ajudá-la. Ele tenta comprar a liberdade dela, mas o cafetão recusa, o que o leva a tomar uma atitude drástica e matá-lo.

Isso atrai a atenção de Teddy Rensen, um assassino profissional que é enviado para eliminá-lo.

Agora, McCall precisa lutar contra uma rede de tráfico humano e acabar com todos que se colocarem em seu caminho.

O Dublê (2024)

O Dublê é uma comédia de ação que segue Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê que teve que abandonar a carreira após um acidente. Anos depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex-namorada, Jody Moreno (Emily Blunt), atuando como dublê do astro Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson).

Durante as filmagens, o protagonista do filme desaparece misteriosamente, e Colt decide investigar o caso.

Enquanto realiza as cenas de ação e tenta entender o sumiço do ator, ele descobre que pode ter se envolvido em uma trama muito mais perigosa do que imaginava.

E, em meio a toda essa loucura, ele ainda tenta reconquistar o amor de sua vida.

Crimes em Hollywood (2020)

Charlie Waldo (Charlie Hunnam), um ex-policial, decidiu abandonar tudo para viver isolado em uma cabana nas montanhas de Los Angeles. Sua tranquilidade, no entanto, é interrompida quando sua antiga paixão, a detetive particular Lorena (Morena Baccarin), pede sua ajuda em um caso de assassinato.

Relutante, Charlie volta à ativa para investigar o assassinato da esposa do ator Alastair Pinch (Mel Gibson), o principal suspeito. Pinch alega não se lembrar de nada por estar bêbado.

Arrastado de volta ao mundo caótico que ele deixou para trás, Charlie precisará usar toda a sua experiência para desvendar o crime e expor uma verdade repleta de segredos e violência em Hollywood.

