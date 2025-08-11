5 filmes imperdíveis para assistir agora no Prime Video
Prime Video oferece um catálogo diversificado, com opções que vão desde filmes aclamados e sucessos de bilheteria a suspenses de tirar o fôlego
O catálogo do Prime Video é bastante variado e tem muitos filmes e séries para todos os gostos!
Além dos filmes mais diferentões, também dá para encontrar alguns sucessos de bilheteria e outras opções como suspenses de tirar o fôlego.
Confira a seguir algumas sugestões de filmes para ver no Prime Video e prepare a pipoca para aproveitar o melhor do catálogo desse streaming!
Wicked
Baseado no musical da Broadway, "Wicked" conta a história da amizade improvável entre Elphaba (Cynthia Erivo), uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde, e Glinda (Ariana Grande), uma estudante popular e ambiciosa.
A trama, que serve como um prelúdio para "O Mágico de Oz", se desenrola na Universidade Shiz, onde as duas se conhecem e se tornam amigas.
Conforme suas personalidades e ambições colidem, suas vidas tomam rumos opostos: a busca de Glinda pela popularidade e o desejo de Elphaba de ser fiel a si mesma as levam a se tornarem, respectivamente, a Bruxa Boa e a Bruxa Má do Oeste.
Chefes de Estado
Nesta comédia de ação, o primeiro-ministro britânico Sam Clarke (Idris Elba) e o presidente americano Will Derringer (John Cena) são inimigos políticos declarados.
Apesar da rivalidade, a dupla é forçada a unir forças quando se tornam o alvo de uma conspiração internacional que ameaça a segurança global.
Com a ajuda da agente do MI6, Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), eles precisam deixar suas diferenças de lado, fugir de seus perseguidores e impedir que o plano seja executado.
Coerência
"Coerência" é um suspense psicológico que se desenrola durante um jantar entre amigos. Enquanto um cometa passa perto da Terra, eventos estranhos e inexplicáveis começam a acontecer, desafiando a lógica e a realidade.
A linha entre o real e o surreal se dissolve, e os amigos precisam confrontar a possibilidade de que algo bizarro está interligando o passado, o presente e o futuro.
Homem Aranha no Aranhaverso
Miles Morales é um adolescente que, após ser picado por uma aranha radioativa, ganha superpoderes e se torna o novo Homem-Aranha.
No entanto, sua vida vira de cabeça para baixo quando um experimento científico abre um portal para outras dimensões, trazendo outras versões do Homem-Aranha para seu universo.
Juntos, eles precisam enfrentar um vilão que ameaça a estabilidade de todas as realidades.
Babygirl
Romy (Nicole Kidman) é uma CEO de sucesso que construiu uma vida perfeita, equilibrando uma carreira promissora e um casamento estável com Jacob (Antonio Banderas).
No entanto, sua vida vira de cabeça para baixo quando ela se envolve em um caso proibido com seu jovem e carismático estagiário, Samuel (Harris Dickinson).
O thriller erótico, dirigido por Halina Reijn, explora a perigosa dinâmica de poder e sedução que se forma entre eles, colocando em risco tudo o que Romy conquistou.