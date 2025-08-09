Transmissão ao vivo de Fortaleza x Botafogo online e GRÁTIS com imagens; saiba como assistir
Bola rola às 20h30, horário de Brasília, no Castelão e terá transmissão ao vivo do Prime Video; serviço de streaming oferece 30 dias grátis
Neste sábado (09/08), Fortaleza e Botafogo se enfrentam, às 20h30, horário de Brasília, no Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.
A partida não terá transmissão na tv, aberta ou fechada, e será exclusiva do serviço de streaming do Prime Video.
Saiba como assistir Fortaleza x Botafogo ao vivo e online GRÁTIS* com imagens
- Prime Video (clique aqui para assistir online)
O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.
*Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.
Para realizar o seu cadastro, o torcedor terá que utilizar um cartão de crédito válido e deve ficar atento ao fato de que, ao término do período de cortesia, a mensallidade será cobrada em sua fatura.
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistente 1: Michael Stanislau (RS)
- Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)
- Quarto Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)