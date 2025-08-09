fechar
Futebol |

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Botafogo online e GRÁTIS com imagens; saiba como assistir

Bola rola às 20h30, horário de Brasília, no Castelão e terá transmissão ao vivo do Prime Video; serviço de streaming oferece 30 dias grátis

Por Victor Peixoto Publicado em 09/08/2025 às 18:30
Fortaleza x Botafogo, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025
Fortaleza x Botafogo, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Neste sábado (09/08), Fortaleza Botafogo se enfrentam, às 20h30, horário de Brasília, no Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.

A partida não terá transmissão na tv, aberta ou fechada, e será exclusiva do serviço de streaming do Prime Video.

Saiba como assistir Fortaleza x Botafogo ao vivo e online GRÁTIS* com imagens

O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.

*Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.

Para realizar o seu cadastro, o torcedor terá que utilizar um cartão de crédito válido e deve ficar atento ao fato de que, ao término do período de cortesia, a mensallidade será cobrada em sua fatura.

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistente 1: Michael Stanislau (RS)
  • Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)
  • Quarto Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Leia também

Onde assistir Fortaleza x Botafogo (09/08)? Transmissão ao vivo, horário e escalações
Brasileirão 2025

Onde assistir Fortaleza x Botafogo (09/08)? Transmissão ao vivo, horário e escalações
Suspense e tensão em thriller criminal disponível no Prime Video
Prime Video

Suspense e tensão em thriller criminal disponível no Prime Video

Compartilhe

Tags