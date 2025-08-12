Transmissão com imagens de Fortaleza x Vélez; saiba como assistir online

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em péssima fase no Brasileirão, Leão do Pice tenta virar a chave para conquistar um resultado importante nas oitavas-de-final da Libertadores

Fortaleza e Vélez Sársfield se enfrentam nesta terça-feira (12), às 19h, horário de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores.

A transmissão da partida fica por conta dos seguintes canais:

ESPN , na tv fechada

Disney+ , no streaming

Saiba como assistir Fortaleza x Vélez ao vivo e online com imagens

Disney+ (clique aqui para assistir online)

Com o fim da Star+, todo o conteúdo da plataforma, bem como a programação da ESPN vai para o serviço de streaming Disney+, seguindo o que já acontece no exterior, uma vez que a Disney é a dona de ambas as outras duas marcas.

O serviço custa R$ 43,90 por mês no plano padrão, que inclui, conforme próprio anúncio da empresa, "os canais selecionados da ESPN (ESPN e ESPN3)", além de todo conteúdo já disponível na plataforma, e R$ 62,90 por mês no plano premium.

Este último contempla, segundo o anúncio, "Todos os canais da ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos por mês".

Lembrando que não há teste gratuito no Disney+.

Arbitragem

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistente 1: Roberto Cañete (PAR)

Assistente 2: Eduardo Britos (PAR)

Quarto árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)