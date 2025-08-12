fechar
Transmissão com imagens de Fortaleza x Vélez; saiba como assistir online

Em péssima fase no Brasileirão, Leão do Pice tenta virar a chave para conquistar um resultado importante nas oitavas-de-final da Libertadores

Por Victor Peixoto Publicado em 12/08/2025 às 18:38
Fortaleza x Vélez Sársfield, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores
Fortaleza x Vélez Sársfield, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Fortaleza e  Vélez Sársfield se enfrentam nesta terça-feira (12), às 19h, horário de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores.

A transmissão da partida fica por conta dos seguintes canais:

  • ESPN, na tv fechada
  • Disney+, no streaming

Saiba como assistir Fortaleza x Vélez ao vivo e online com imagens

Com o fim da Star+, todo o conteúdo da plataforma, bem como a programação da ESPN vai para o serviço de streaming Disney+, seguindo o que já acontece no exterior, uma vez que a Disney é a dona de ambas as outras duas marcas.

O serviço custa R$ 43,90 por mês no plano padrão, que inclui, conforme próprio anúncio da empresa, "os canais selecionados da ESPN (ESPN e ESPN3)", além de todo conteúdo já disponível na plataforma, e R$ 62,90 por mês no plano premium.

Este último contempla, segundo o anúncio, "Todos os canais da ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos por mês".

Lembrando que não há teste gratuito no Disney+.

Arbitragem

  • Árbitro: Derlis Lopez (PAR)
  • Assistente 1: Roberto Cañete (PAR)
  • Assistente 2: Eduardo Britos (PAR)
  • Quarto árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)
  • VAR: Ulises Mereles (PAR)

