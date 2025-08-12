Onde assistir o jogo do Fortaleza hoje (12/08)? Transmissão ao vivo, horário e escalações de Fortaleza x Vélez Sárfsfield
Em péssima fase no Brasileirão, Leão do Pice tenta virar a chave para conquistar um resultado importante nas oitavas-de-final da Libertadores
Hoje é dia de Laion! O Fortaleza recebe o Vélez Sársfield nesta terça-feira (12), às 19h, horário de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores.
A transmissão da partida fica por conta dos seguintes canais:
- ESPN, na tv fechada
- Disney+, no streaming
Em má fase e vindo de uma dura goleada por 5 x 0 sofrida contra o Botafogo no último fim de semana, o Leão do Pici precisa virar a chavinha para conseguir um bom resultado nesta primeira partida, levar alguma vantagem para a Argentina e ter motivos para ficar otimista com o restante da temporada.
O Vélez, por sua vez, também não faz uma grande temporada.
Embora tenha se classificado em 1° lugar do Grupo H, a equipe argentina foi eliminado cedo da Copa da Argentina, terminou em 13° lugar do Grupo B da primeira fase do Campeonato Argentino e vem de três jogos sem vencer, figurando no 8° lugar do seu grupo na segunda fase do campeonato nacional.
Links oficiais e como assistir o jogo ao vivo e online com imagens
- Disney+ (clique aqui para assistir online)
Com o fim da Star+, todo o conteúdo da plataforma, bem como a programação da ESPN vai para o serviço de streaming Disney+, seguindo o que já acontece no exterior, uma vez que a Disney é a dona de ambas as outras duas marcas.
O serviço custa R$ 43,90 por mês no plano padrão, que inclui, conforme próprio anúncio da empresa, "os canais selecionados da ESPN (ESPN e ESPN3)", além de todo conteúdo já disponível na plataforma, e R$ 62,90 por mês no plano premium.
Este último contempla, segundo o anúncio, "Todos os canais da ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos por mês".
Lembrando que não há teste gratuito no Disney+.
Prováveis escalações
Fortaleza
- Vinicius Silvestre, Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson - Renato Paiva
Vélez Sársfield
- Marchiori, Gordon, Quirós, Mammana, Elias Gómez; Baeza, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca, Braian Romero - Guillermo Barros Schelotto
Ficha do jogo
- Partida: Fortaleza x Vélez Sársfield, jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025
- Data e horário: Terça-feira, 12/08, às 19h, horário de Brasília
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza
- Transmissão ao vivo: ESPN e Disney+
Arbitragem
- Árbitro: Derlis Lopez (PAR)
- Assistente 1: Roberto Cañete (PAR)
- Assistente 2: Eduardo Britos (PAR)
- Quarto árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)
- VAR: Ulises Mereles (PAR)