Onde assistir o jogo do Fortaleza hoje (12/08)? Transmissão ao vivo, horário e escalações de Fortaleza x Vélez Sárfsfield

Em péssima fase no Brasileirão, Leão do Pice tenta virar a chave para conquistar um resultado importante nas oitavas-de-final da Libertadores

Hoje é dia de Laion! O Fortaleza recebe o Vélez Sársfield nesta terça-feira (12), às 19h, horário de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores.

A transmissão da partida fica por conta dos seguintes canais:

ESPN , na tv fechada

Disney+ , no streaming

Em má fase e vindo de uma dura goleada por 5 x 0 sofrida contra o Botafogo no último fim de semana, o Leão do Pici precisa virar a chavinha para conseguir um bom resultado nesta primeira partida, levar alguma vantagem para a Argentina e ter motivos para ficar otimista com o restante da temporada.

O Vélez, por sua vez, também não faz uma grande temporada.

Embora tenha se classificado em 1° lugar do Grupo H, a equipe argentina foi eliminado cedo da Copa da Argentina, terminou em 13° lugar do Grupo B da primeira fase do Campeonato Argentino e vem de três jogos sem vencer, figurando no 8° lugar do seu grupo na segunda fase do campeonato nacional.

Links oficiais e como assistir o jogo ao vivo e online com imagens

Disney+ (clique aqui para assistir online)

Com o fim da Star+, todo o conteúdo da plataforma, bem como a programação da ESPN vai para o serviço de streaming Disney+, seguindo o que já acontece no exterior, uma vez que a Disney é a dona de ambas as outras duas marcas.

O serviço custa R$ 43,90 por mês no plano padrão, que inclui, conforme próprio anúncio da empresa, "os canais selecionados da ESPN (ESPN e ESPN3)", além de todo conteúdo já disponível na plataforma, e R$ 62,90 por mês no plano premium.

Este último contempla, segundo o anúncio, "Todos os canais da ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos por mês".

Lembrando que não há teste gratuito no Disney+.

Prováveis escalações

Fortaleza

Vinicius Silvestre, Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson - Renato Paiva

Vélez Sársfield

Marchiori, Gordon, Quirós, Mammana, Elias Gómez; Baeza, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca, Braian Romero - Guillermo Barros Schelotto

Ficha do jogo

Partida: Fortaleza x Vélez Sársfield, jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025

Data e horário: Terça-feira, 12/08, às 19h, horário de Brasília

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Transmissão ao vivo: ESPN e Disney+

Arbitragem

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistente 1: Roberto Cañete (PAR)

Assistente 2: Eduardo Britos (PAR)

Quarto árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)