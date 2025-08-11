Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Libertadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com cinco vitórias seguidas no Brasileirão Série A, o Tricolor Paulista "muda a chave" para iniciar o mata-mata na Libertadores da América 2025

Nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), São Paulo e Atlético Nacional jogam no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, pela ida das oitavas da Libertadores 2025.

O Tricolor terminou a fase de grupos com a segunda melhor campanha, líder do Grupo D e invicto. A disputa o mata-mata é sob comando de Crespo no lugar do demitido Zubeldía.

Com quatro vitórias e dois empates, o técnico argentino ainda não perdeu desde que iniciou esta segunda passagem no Morumbi. Abaixo, veja onde assistir e resultado em tempo real.

Escalação do Atlético Nacional: Ospina; Castro, Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario e Cardona; Hinestroza, Arce e Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

Escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Jogadores do São Paulo comemoram vitória na temporada - Rubens Chiri/São Paulo

Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online

A partida tem transmissão exclusiva na internet da Paramount+ (streaming). para assistir, é necessário ser assinantes da plataforma. No entanto, tem a opção gratuita por sete dias.

No YouTube, tem como acompanhar resultado em tempo real. Entretanto, apenas com o áudio da narração. Isso porque ninguém obetve os direitos com imagens do torneio.

Passo a passo para assinar a Paramount+:

O processo simples e rápido que pode ser feito em poucos minutos. Siga este guia para começar a aproveitar o catálogo de filmes, séries exclusivas, programas e futebol.

1. Acesse o site oficial ou baixe o aplicativo

Acesse o site da Paramount+ ou baixar o aplicativo em seu dispositivo (smartphones, tablets, smart TVs, consoles de videogame e dispositivos de streaming).

2. Clique em "Assine Paramount+"

Na página inicial, você verá um botão destacado, geralmente escrito como "Assine Paramount+" ou "Experimente Grátis". Clique nele para iniciar o processo de cadastro.

3. Crie sua conta

Após ser direcionado para criação de conta. Preencha suas informações pessoais: nome completo, endereço de e-mail e senha (escolha uma senha forte e fácil de lembrar).

Depois, aceite os "Termos e Condições" da plataforma.

4. Escolha seu plano e dados de pagamento

Plano Padrão : Acesso a todo o catálogo.



: Acesso a todo o catálogo. Plano Premium: Acesso a todo o catálogo e até 4 transmissões simultâneas.

5. Confirme e comece a assistir

Clique em "Assinar" ou "Começar a assistir". Você receberá um e-mail de confirmação.