Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Libertadores
Com cinco vitórias seguidas no Brasileirão Série A, o Tricolor Paulista "muda a chave" para iniciar o mata-mata na Libertadores da América 2025
Nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), São Paulo e Atlético Nacional jogam no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, pela ida das oitavas da Libertadores 2025.
O Tricolor terminou a fase de grupos com a segunda melhor campanha, líder do Grupo D e invicto. A disputa o mata-mata é sob comando de Crespo no lugar do demitido Zubeldía.
Com quatro vitórias e dois empates, o técnico argentino ainda não perdeu desde que iniciou esta segunda passagem no Morumbi. Abaixo, veja onde assistir e resultado em tempo real.
Escalação do Atlético Nacional: Ospina; Castro, Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario e Cardona; Hinestroza, Arce e Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.
Escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.
Transmissão São Paulo x Atlético Nacional ao vivo online
A partida tem transmissão exclusiva na internet da Paramount+ (streaming). para assistir, é necessário ser assinantes da plataforma. No entanto, tem a opção gratuita por sete dias.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No YouTube, tem como acompanhar resultado em tempo real. Entretanto, apenas com o áudio da narração. Isso porque ninguém obetve os direitos com imagens do torneio.
Passo a passo para assinar a Paramount+:
O processo simples e rápido que pode ser feito em poucos minutos. Siga este guia para começar a aproveitar o catálogo de filmes, séries exclusivas, programas e futebol.
1. Acesse o site oficial ou baixe o aplicativo
- Acesse o site da Paramount+ ou baixar o aplicativo em seu dispositivo (smartphones, tablets, smart TVs, consoles de videogame e dispositivos de streaming).
2. Clique em "Assine Paramount+"
Na página inicial, você verá um botão destacado, geralmente escrito como "Assine Paramount+" ou "Experimente Grátis". Clique nele para iniciar o processo de cadastro.
3. Crie sua conta
- Após ser direcionado para criação de conta. Preencha suas informações pessoais: nome completo, endereço de e-mail e senha (escolha uma senha forte e fácil de lembrar).
- Depois, aceite os "Termos e Condições" da plataforma.
4. Escolha seu plano e dados de pagamento
- Plano Padrão: Acesso a todo o catálogo.
- Plano Premium: Acesso a todo o catálogo e até 4 transmissões simultâneas.
5. Confirme e comece a assistir
Clique em "Assinar" ou "Começar a assistir". Você receberá um e-mail de confirmação.