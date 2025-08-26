Jogos de hoje (26/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia destaca os confrontos de volta dos playoffs da UEFA Champions League, com cobertura do SBT, Copa da Alemanha e Copa da Liga Inglesa
Nesta terça-feira (26/08), não há tantas partidas de futebol pelo Brasil ou pelo resto do Mundo, por não ter Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana, por exemplo.
A data até reserva duelos pela UEFA Champions League 2025/26, mas trata-se ainda da fase de playoffs. O SBT exibe de graça na televisão aberta e na internet uma das três partidas.
Jogos de futebol hoje (26/08/25)
Abaixo, confira a tabela, onde assistir ao vivo e horários. É importante lembrar que, caso tenha qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Champions League 2025/26
Playoffs - Jogos de volta
- 13h45 - Kairat x Celtic - HBO Max
- 16h - Pafos x Estrela Vermelha - SBT, +SBT, TNT e HBO Max
- 16h - Sturm Graz x Bodo/Glimt - Space e HBO Max
Copa da Alemanha 2025/26
Primera fase - Jogo único
- 15h45 - Eintracht Braunschweig x Stuttgart - ESPN3 e Disney+
Copa da Liga Inglesa 2025/26
Primera fase - Jogo único
- 16h - Sheffield Wednesday x Leeds United - ESPN4 e Disney+
Brasileirão Feminino A2 2025
Final - Jogo de ida
- 21h - Botafogo x Santos - TV Brasil
Brasileirão Sub-20 2025
Final - Jogo de volta
- 21h - Palmeiras x RB Bragantino - SporTV
Copa Paulista 2025
Oitavas de final - Jogo de ida
- 15h - Inter de Limeira x Comercial - Paulistão (YouTube)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Copa do Caribe 2025
Fase de grupos - 2ª rodada
- 19h - Robinhood x Central FC - Disney+
- 21h - Weymouth Wales x Cibao - Disney+
Copa Centro-Americana 2025
Fase de grupos - 5ª rodada
- 23h - Deportivo Saprissa x Motagua - Disney+
- 23h - Cartaginés x CAI - Disney+