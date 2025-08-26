fechar
Jogos de hoje (26/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

O dia destaca os confrontos de volta dos playoffs da UEFA Champions League, com cobertura do SBT, Copa da Alemanha e Copa da Liga Inglesa

Por Robert Sarmento Publicado em 26/08/2025 às 7:29 | Atualizado em 26/08/2025 às 9:56
Alguns dos jogos dos playoffs da Champions League 2025/26
Alguns dos jogos dos playoffs da Champions League 2025/26 - Instagram/Uefa

Nesta terça-feira (26/08), não há tantas partidas de futebol pelo Brasil ou pelo resto do Mundo, por não ter Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana, por exemplo.

A data até reserva duelos pela UEFA Champions League 2025/26, mas trata-se ainda da fase de playoffs. O SBT exibe de graça na televisão aberta e na internet uma das três partidas.

Jogos de futebol hoje (26/08/25)

Abaixo, confira a tabela, onde assistir ao vivo e horários. É importante lembrar que, caso tenha qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Champions League 2025/26

Playoffs - Jogos de volta

  • 13h45 - Kairat x Celtic - HBO Max
  • 16h - Pafos x Estrela Vermelha - SBT, +SBT, TNT e HBO Max
  • 16h - Sturm Graz x Bodo/Glimt - Space e HBO Max

 

Copa da Alemanha 2025/26

Primera fase - Jogo único

  • 15h45 - Eintracht Braunschweig x Stuttgart - ESPN3 e Disney+

Copa da Liga Inglesa 2025/26

Primera fase - Jogo único

  • 16h - Sheffield Wednesday x Leeds United - ESPN4 e Disney+

Brasileirão Feminino A2 2025

Final - Jogo de ida

  • 21h - Botafogo x Santos - TV Brasil

Brasileirão Sub-20 2025

Final - Jogo de volta

  • 21h - Palmeiras x RB Bragantino - SporTV

Copa Paulista 2025

Oitavas de final - Jogo de ida

  • 15h - Inter de Limeira x Comercial - Paulistão (YouTube)

Copa do Caribe 2025

Fase de grupos - 2ª rodada

  • 19h - Robinhood x Central FC - Disney+
  • 21h - Weymouth Wales x Cibao - Disney+

 

 

Copa Centro-Americana 2025

Fase de grupos - 5ª rodada

  • 23h - Deportivo Saprissa x Motagua - Disney+
  • 23h - Cartaginés x CAI - Disney+

