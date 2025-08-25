Convocação da Seleção Brasileira: Veja lista completa de Ancelotti para jogos contra Chile e Bolívia
Esta foi a segunda convocação do italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção; Neymar mais uma vez ficou de fora da lista de chamados
Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A convocação foi feita em coletiva no Rio de Janeiro, na sede da CBF.
A lista conta com 23 jogadores e traz uma série de novidades, uma vez que o italiano terá apenas mais três Datas Fifa (seis jogos) até a convocação final para a Copa do próximo ano. Uma das principais novidades foi a presença de Douglas Santos, ex-Náutico e jogador do Zenit.
Convocação da seleção brasileira
- Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza
- Defensores: Alex Ribeiro, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Vanderson e Wesley
- Meias: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Paquetá
- Atacantes: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luis Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Richarlison.
Com o Brasil já classificado, nomes como Vinicius Júnior e Rodrygo, considerados certezas no elenco que disputará a Copa do Mundo ficaram de fora para dar oportunidades a novos nomes.
Coletiva de Ancelotti
Datas e horários dos próximos jogos da Seleção Brasileira
Ambas as partidas terão transmissão da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada, do geTV, no YouTube e do Globoplay, no streaming.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Brasil x Chile (17ª rodada)
- Quinta-feira, 04/09, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã
Bolívia x Brasil (18ª rodada)
- Terça-feira, 09/09, às 20h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal de El Alto
Classificação das Eliminatórias
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15