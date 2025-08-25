fechar
Selecao brasileira |

Convocação da Seleção Brasileira: Veja lista completa de Ancelotti para jogos contra Chile e Bolívia

Esta foi a segunda convocação do italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção; Neymar mais uma vez ficou de fora da lista de chamados

Por Victor Peixoto Publicado em 25/08/2025 às 9:00 | Atualizado em 25/08/2025 às 16:01
- Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A convocação foi feita em coletiva no Rio de Janeiro, na sede da CBF.

A lista conta com 23 jogadores e traz uma série de novidades, uma vez que o italiano terá apenas mais três Datas Fifa (seis jogos) até a convocação final para a Copa do próximo ano. Uma das principais novidades foi a presença de Douglas Santos, ex-Náutico e jogador do Zenit.

Convocação da seleção brasileira

  • Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza
  • Defensores: Alex Ribeiro, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Vanderson e Wesley
  • Meias: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Paquetá
  • Atacantes: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luis Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Richarlison.

Com o Brasil já classificado, nomes como Vinicius Júnior Rodrygo, considerados certezas no elenco que disputará a Copa do Mundo ficaram de fora para dar oportunidades a novos nomes.

Coletiva de Ancelotti

Datas e horários dos próximos jogos da Seleção Brasileira

Ambas as partidas terão transmissão da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada, do geTV, no YouTube e do Globoplay, no streaming.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Brasil x Chile (17ª rodada)

  • Quinta-feira, 04/09, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã

Bolívia x Brasil (18ª rodada)

  • Terça-feira, 09/09, às 20h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal de El Alto

Classificação das Eliminatórias

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
ARArgentina 35 16 11 2 3 28 9 19
ECEquador 25 16 7 7 2 13 5 8  
BRBrasil 25 16 7 4 5 21 16 5  
UYUruguai 24 16 6 6 4 19 12 7
PYParaguai 24 16 6 6 4 13 10 3  
COColômbia 22 16 5 7 4 19 15 4  
VEVenezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4  
BOBolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16  
PEPeru 12 16 2 6 8 6 17 -11
10º CLChile 10 16 2 4 10 9 24 -15  

Leia também

Convocação da Seleção Brasileira: Veja pré-lista completa enviada por Carlo Ancelotti
Seleção Brasileira

Convocação da Seleção Brasileira: Veja pré-lista completa enviada por Carlo Ancelotti
Seleção Brasileira: De Luciano Juba a Kaio Jorge, veja possíveis novidades na convocação de Ancelotti
Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: De Luciano Juba a Kaio Jorge, veja possíveis novidades na convocação de Ancelotti

Compartilhe

Tags