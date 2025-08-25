Santa Cruz x América-RN: Resultados da fase de grupos da Série D 2025 dariam acesso ao Tricolor
Os times estiveram no Grupo A3 da Quarta Divisão e jogaram duas vezes na primeira fase. Um dos dois conseguirão o acesso para a Série C de 2026
Santa Cruz e América-RN duelam nas quartas de final da Série D 2025 e decidem quem estará na Série C no ano que vem, na Arena de Pernambuco (ida) e na Arena das Dunas (volta).
Os times já se conhecem, pois estiveram frente a frente na primeira fase da Quarta Divisão. Esses dois confrontos encerraram uma sequência de 11 anos sem partidas, desde a Série B de 2014.
Os confrontos não foram definidos por sorteio. O chaveamento colocou os dois clubes tradicionais frente a frente conforme a classificação geral, que somou os ponta da primeira fase e do mata-mata.
- 1° Asa - 41 pontos
- 2° Inter de Limeira - 38 pontos
- 3° Barra-SC - 36 pontos
- 4° América-RN - 35 pontos
- 5° Santa Cruz - 32 pontos
- 6° Cianorte - 30 pontos
- 7° Goiatuba - 29 pontos
- 8° Maranhão - 26 pontos
Pela 1ª fase da Série D 2025, Santa Cruz eliminaria América-RN
Pela 4ª rodada, no Arruda, com dois gols de Thiago Galhardo, o Tricolor ganhou por 2 a 1. No segundo turno, pela 11ª rodada, empataram sem gols. Caso isso se repita, melhor para os corais.
De acordo com o regulamento da competição nacional, o classificação é definido de acordo com a soma dos placares dos dois jogos. Além disso, não há o critério do gol fora de casa como desempate.
- 09/05 - Santa Cruz 2 x 1 América-RN - 11ª rodada
- 06/07 - América-RN 0 x 0 Santa Cruz - 4ª rodada