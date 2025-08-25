Santa Cruz x América-RN: Resultados da fase de grupos da Série D 2025 dariam acesso ao Tricolor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os times estiveram no Grupo A3 da Quarta Divisão e jogaram duas vezes na primeira fase. Um dos dois conseguirão o acesso para a Série C de 2026

Santa Cruz e América-RN duelam nas quartas de final da Série D 2025 e decidem quem estará na Série C no ano que vem, na Arena de Pernambuco (ida) e na Arena das Dunas (volta).

Os times já se conhecem, pois estiveram frente a frente na primeira fase da Quarta Divisão. Esses dois confrontos encerraram uma sequência de 11 anos sem partidas, desde a Série B de 2014.

Os confrontos não foram definidos por sorteio. O chaveamento colocou os dois clubes tradicionais frente a frente conforme a classificação geral, que somou os ponta da primeira fase e do mata-mata.

1° Asa - 41 pontos

2° Inter de Limeira - 38 pontos



3° Barra-SC - 36 pontos



4° América-RN - 35 pontos



5° Santa Cruz - 32 pontos



6° Cianorte - 30 pontos



7° Goiatuba - 29 pontos



8° Maranhão - 26 pontos

Pela 1ª fase da Série D 2025, Santa Cruz eliminaria América-RN

Pela 4ª rodada, no Arruda, com dois gols de Thiago Galhardo, o Tricolor ganhou por 2 a 1. No segundo turno, pela 11ª rodada, empataram sem gols. Caso isso se repita, melhor para os corais.

De acordo com o regulamento da competição nacional, o classificação é definido de acordo com a soma dos placares dos dois jogos. Além disso, não há o critério do gol fora de casa como desempate.

09/05 - Santa Cruz 2 x 1 América-RN - 11ª rodada