fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz x América-RN: veja mandos de campo confirmados e datas previstas das quartas de final da Série D 2025

Os times se enfrentam em dois jogos para definir um dos quatro semifinalistas da Quarta Divisão que garantem o acesso para à Série C de 2026

Por Robert Sarmento Publicado em 24/08/2025 às 21:30 | Atualizado em 24/08/2025 às 21:57
Souza, do América-RN, e Thiaguinho, do Santa Cruz, em disputa de bola
Souza, do América-RN, e Thiaguinho, do Santa Cruz, em disputa de bola - Gabriel Leite/América-RN

Santa Cruz ou América-RN? Um dos dois estará na Série C do ano que vem. Para decidir quem, haverá dois confrontos entre ambos, com a volta disputada na Arena das Dunas, em Natal.

Isso ocorre pelo fato de que o time potiguar, na classificação geral da Quarta Divisão, somou mais pontos do que o Tricolor. Portanto, tem esse direito, definido em regulamento oficial.

Nas oitavas de final da competição, a Cobra Coral eliminou o Altos nos pênaltis. Já o Dragão avançou com uma vitória e um empate contra o Imperatriz-MA. A tendência é de duelo equilibrado.

Gabriel Leite/América-RN
Wagner Balotelli, do Santa Cruz, disputa bola com jogador do América-RN - Gabriel Leite/América-RN

Tabela do Brasileirão Série D 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda divulgará datas e horários das partidas de ida e volta, mas a tabela base prevê que os confontos serão nos dois próximos fins de semana.

Leia Também

Na fase de grupos, os times estiveram no Grupo A3. Na ocasião, o time pernambucano levou a melhor. No Arruda, venceu por 2 a 1, com gols de Thiago Galhardo. No segundo turno, empate sem gols.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Datas previstas:

  • Ida: 30/08 ou 01/09 - Santa Cruz x América-RN
  • Volta: 09/09 ou 07/09 - América-RN x Santa Cruz

 

Leia também

Santa Cruz decide acesso à Série C fora? Veja classificação geral da Série D 2025 e regulamento
Regras

Santa Cruz decide acesso à Série C fora? Veja classificação geral da Série D 2025 e regulamento
Rokenedy defende três pênaltis, Santa Cruz elimina o Altos e disputará acesso à Série C contra o América-RN
Série D

Rokenedy defende três pênaltis, Santa Cruz elimina o Altos e disputará acesso à Série C contra o América-RN

Compartilhe

Tags