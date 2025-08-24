Santa Cruz x América-RN: veja mandos de campo confirmados e datas previstas das quartas de final da Série D 2025
Os times se enfrentam em dois jogos para definir um dos quatro semifinalistas da Quarta Divisão que garantem o acesso para à Série C de 2026
Santa Cruz ou América-RN? Um dos dois estará na Série C do ano que vem. Para decidir quem, haverá dois confrontos entre ambos, com a volta disputada na Arena das Dunas, em Natal.
Isso ocorre pelo fato de que o time potiguar, na classificação geral da Quarta Divisão, somou mais pontos do que o Tricolor. Portanto, tem esse direito, definido em regulamento oficial.
Nas oitavas de final da competição, a Cobra Coral eliminou o Altos nos pênaltis. Já o Dragão avançou com uma vitória e um empate contra o Imperatriz-MA. A tendência é de duelo equilibrado.
Tabela do Brasileirão Série D 2025
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda divulgará datas e horários das partidas de ida e volta, mas a tabela base prevê que os confontos serão nos dois próximos fins de semana.
Na fase de grupos, os times estiveram no Grupo A3. Na ocasião, o time pernambucano levou a melhor. No Arruda, venceu por 2 a 1, com gols de Thiago Galhardo. No segundo turno, empate sem gols.
Datas previstas:
- Ida: 30/08 ou 01/09 - Santa Cruz x América-RN
- Volta: 09/09 ou 07/09 - América-RN x Santa Cruz