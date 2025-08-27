Santa Cruz vende mais de 25 mil ingressos em menos de 2 horas para jogo contra América-RN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A torcida coral promete comparecer em peso ao jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz comercializou mais de 25 mil ingressos em menos de 3 horas para o jogo contra o América-RN. As vendas começaram no fim da noite desta terça-feira (26) e a torcida coral promete bater o recorde de público da Arena de Pernambuco.

Para o jogo diante do América-RN, os preços dos bilhetes variam entre R$ 20 e R$ 120. As entradas estão sendo comercializados pelo site da Futebol Card. Vale lembrar que é necessário registrar a biometria facial, seguindo a legislação federal.

O duelo entre Santa Cruz x América-RN é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série D. A partida está marcada para começar a partir das 19h (de Brasília), no próximo sábado (30), na Arena, em São Lourenço da Mata.

No jogo em casa contra o Altos, o Santa Cruz colocou 42.653 torcedores na Arena de Pernambuco. Ou seja, grande chance de recorde de público.

O maior público registrado na Arena de Pernambuco aconteceu na final do Pernambucano de 2025. Na ocasião, 45.500 torcedores assistiram ao 45º título estadual do Sport sobre o Náutico. Veja o ranking completo:

45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024



45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024



45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022



42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022



42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018



42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017



41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015



41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014



41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013



41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014

Santa Cruz na Série D

A matemática do Santa Cruz para conquistar o acesso ficou simples. É só passar pelo América-RN que está garantido na Série C de 2026. Depois do jogo de ida, a partida de volta acontece no dia 7 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. Em caso de empate no placar agregado, a decisão acontecerá nos pênaltis.