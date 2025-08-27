Santa Cruz vende mais de 25 mil ingressos em menos de 2 horas para jogo contra América-RN
A torcida coral promete comparecer em peso ao jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro na Arena de Pernambuco
O Santa Cruz comercializou mais de 25 mil ingressos em menos de 3 horas para o jogo contra o América-RN. As vendas começaram no fim da noite desta terça-feira (26) e a torcida coral promete bater o recorde de público da Arena de Pernambuco.
Para o jogo diante do América-RN, os preços dos bilhetes variam entre R$ 20 e R$ 120. As entradas estão sendo comercializados pelo site da Futebol Card. Vale lembrar que é necessário registrar a biometria facial, seguindo a legislação federal.
O duelo entre Santa Cruz x América-RN é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série D. A partida está marcada para começar a partir das 19h (de Brasília), no próximo sábado (30), na Arena, em São Lourenço da Mata.
No jogo em casa contra o Altos, o Santa Cruz colocou 42.653 torcedores na Arena de Pernambuco. Ou seja, grande chance de recorde de público.
O maior público registrado na Arena de Pernambuco aconteceu na final do Pernambucano de 2025. Na ocasião, 45.500 torcedores assistiram ao 45º título estadual do Sport sobre o Náutico. Veja o ranking completo:
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013
- 41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014
Santa Cruz na Série D
A matemática do Santa Cruz para conquistar o acesso ficou simples. É só passar pelo América-RN que está garantido na Série C de 2026. Depois do jogo de ida, a partida de volta acontece no dia 7 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. Em caso de empate no placar agregado, a decisão acontecerá nos pênaltis.