Mais de 70 mil? Santa Cruz e América reúnem maiores torcidas da Série D
Pernambucanos e potiguares disputarão vaga de acesso à Série C e prometem reunir grande massa de torcedores nas partidas decisivas
Santa Cruz e América-RN disputam uma vaga de acesso à Série C. Os confrontos tiveram suas datas confirmadas nesta quarta-feira (26), pela CBF.
O duelo válido pelas quartas de final da Série D reúne dois clubes que detém as maiores médias de público da competição.
Conforme levantamento do site do Ranking da CBF, o time pernambucano possui média superior a 21 mil torcedores por partida, sendo disparada, a maior da Série D.
O clube potiguar vem em segundo lugar, com média superior a 9 mil torcedores por partida. Para se ter uma ideia, nos jogos em casa nas oitavas de final, Santa Cruz e América colocaram juntos mais de 60 mil torcedores, sendo 42 mil na Arena de Pernambuco e mais de 20 mil na Arena das Dunas.
Confira as maiores médias de público da Série D
|Posição
|Clube
|Estado
|Média de Público
|Público Total
|Jogos como Mandante
|1
|Santa Cruz
|PE
|21.692
|195.229
|9
|2
|América de Natal
|RN
|9.818
|88.361
|9
|3
|Joinville
|SC
|6.110
|48.883
|8
|4
|Central
|PE
|3.422
|30.799
|9
|5
|Rio Branco
|ES
|3.306
|29.757
|9
|6
|Portuguesa
|SP
|3.246
|25.967
|8
|7
|Marcílio Dias
|SC
|2.841
|22.730
|8
|8
|Água Santa
|SP
|2.177
|17.416
|8
|9
|ASA
|AL
|2.068
|18.612
|9
|10
|Uberlândia
|MG
|1.922
|13.454
|7
Times já eliminados da Série D
Expectativa de grande público nas duas partidas
Devido à grande média de público existente nos últimos jogos das equipes, a expectativa é de que Santa Cruz e América-RN promovam grandes espetáculos em suas partidas.
Por jogarem em estádios de Copa do Mundo (Arena de Pernambuco e Arena das Dunas), aproximadamente 40 mil torcedores podem estar presentes na soma das duas partidas.