Santa Cruz | Notícia

Mais de 70 mil? Santa Cruz e América reúnem maiores torcidas da Série D

Pernambucanos e potiguares disputarão vaga de acesso à Série C e prometem reunir grande massa de torcedores nas partidas decisivas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/08/2025 às 17:27 | Atualizado em 26/08/2025 às 18:42
Souza, do América-RN, e Thiaguinho, do Santa Cruz, em disputa de bola
Souza, do América-RN, e Thiaguinho, do Santa Cruz, em disputa de bola - Gabriel Leite/América-RN

Santa Cruz e América-RN disputam uma vaga de acesso à Série C. Os confrontos tiveram suas datas confirmadas nesta quarta-feira (26), pela CBF.

O duelo válido pelas quartas de final da Série D reúne dois clubes que detém as maiores médias de público da competição.

Conforme levantamento do site do Ranking da CBF, o time pernambucano possui média superior a 21 mil torcedores por partida, sendo disparada, a maior da Série D.

O clube potiguar vem em segundo lugar, com média superior a 9 mil torcedores por partida. Para se ter uma ideia, nos jogos em casa nas oitavas de final, Santa Cruz e América colocaram juntos mais de 60 mil torcedores, sendo 42 mil na Arena de Pernambuco e mais de 20 mil na Arena das Dunas.

Confira as maiores médias de público da Série D

Posição Clube Estado
 Média de Público Público Total Jogos como Mandante
1 Santa Cruz PE 21.692 195.229 9
2 América de Natal RN 9.818 88.361 9
3 Joinville SC 6.110 48.883 8
4 Central PE 3.422 30.799 9
5 Rio Branco ES 3.306 29.757 9
6 Portuguesa SP 3.246 25.967 8
7 Marcílio Dias SC 2.841 22.730 8
8 Água Santa SP 2.177 17.416 8
9 ASA AL 2.068 18.612 9
10 Uberlândia MG 1.922 13.454 7

Times já eliminados da Série D

Expectativa de grande público nas duas partidas

Devido à grande média de público existente nos últimos jogos das equipes, a expectativa é de que Santa Cruz e América-RN promovam grandes espetáculos em suas partidas.

Por jogarem em estádios de Copa do Mundo (Arena de Pernambuco e Arena das Dunas), aproximadamente 40 mil torcedores podem estar presentes na soma das duas partidas.

