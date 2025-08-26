Mais de 70 mil? Santa Cruz e América reúnem maiores torcidas da Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambucanos e potiguares disputarão vaga de acesso à Série C e prometem reunir grande massa de torcedores nas partidas decisivas

Santa Cruz e América-RN disputam uma vaga de acesso à Série C. Os confrontos tiveram suas datas confirmadas nesta quarta-feira (26), pela CBF.

O duelo válido pelas quartas de final da Série D reúne dois clubes que detém as maiores médias de público da competição.

Conforme levantamento do site do Ranking da CBF, o time pernambucano possui média superior a 21 mil torcedores por partida, sendo disparada, a maior da Série D.

O clube potiguar vem em segundo lugar, com média superior a 9 mil torcedores por partida. Para se ter uma ideia, nos jogos em casa nas oitavas de final, Santa Cruz e América colocaram juntos mais de 60 mil torcedores, sendo 42 mil na Arena de Pernambuco e mais de 20 mil na Arena das Dunas.

Confira as maiores médias de público da Série D

Posição Clube Estado

Média de Público Público Total Jogos como Mandante 1 Santa Cruz PE 21.692 195.229 9 2 América de Natal RN 9.818 88.361 9 3 Joinville SC 6.110 48.883 8 4 Central PE 3.422 30.799 9 5 Rio Branco ES 3.306 29.757 9 6 Portuguesa SP 3.246 25.967 8 7 Marcílio Dias SC 2.841 22.730 8 8 Água Santa SP 2.177 17.416 8 9 ASA AL 2.068 18.612 9 10 Uberlândia MG 1.922 13.454 7

Times já eliminados da Série D

Expectativa de grande público nas duas partidas

Devido à grande média de público existente nos últimos jogos das equipes, a expectativa é de que Santa Cruz e América-RN promovam grandes espetáculos em suas partidas.

Por jogarem em estádios de Copa do Mundo (Arena de Pernambuco e Arena das Dunas), aproximadamente 40 mil torcedores podem estar presentes na soma das duas partidas.