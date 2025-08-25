fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz garante premiação após chegar às quartas de final; veja valores

CBF concede cotas financeiras à cada fase da competição. Tricolor pode garantir nova premiação caso garanta a classificação diante do América-RN

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/08/2025 às 13:22
Rokenedy, goleiro do Santa Cruz, celebra classificação na Série D
Rokenedy, goleiro do Santa Cruz, celebra classificação na Série D - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Santa Cruz se prepara para encarar o América-RN, pelas quartas de final da Série D, em duelo que vale o acesso à terceira divisão.

A equipe pernambucana garantiu a classificação após eliminar o Altos, do Piauí, nas oitavas de final, em grande noite do goleiro Rokenedy, herói na disputa de pênaltis ao defender três cobranças.

Por conta da classificação, a Cobra-Coral garantiu uma premiação financeira oferecida pela CBF. O Tricolor já havia conquistado R$ 798 mil, valor equivalente às cotas de participação nas fases anteriores.

Ao se classificar para as quartas de final, o Santa Cruz garantiu mais R$ 170 mil em premiações. Caso elimine o América-RN, ganhará outra premiação equivalente.

Se o clube pernambucano seguir vivo até o final da competição, o Tricolor pode conquistar uma premiação milionária, já que a CBF concede um valor de participação em cada fase.

Confira a premiação da Série D (por fase)

  • Primeira fase (R$ 458 mil)
  • Segunda fase (R$ 170 mil)
  • Terceira fase (R$ 170 mil)
  • Quartas de final (R$ 170 mil)
  • Semifinais (R$ 170 mil)
  • Final (R$ 250 mil)

Ao todo, o Santa Cruz pode arrecadar R$ 1,358 milhão.

O que o Santa Cruz precisa fazer para subir de divisão?

Para garantir o acesso, o Santa Cruz precisa apenas eliminar o América-RN. A primeira partida será na Arena de Pernambuco. O jogo decisivo será disputado na Arena das Dunas.

A partir das quartas de final, os adversários são definidos por meio de chaveamento considerando a classificação geral da competição, que é definida de acordo com os resultados dos clubes durante a fase de grupos, além das fases anteriores.

Confira todos os confrontos das quartas de final da Série D

  • ASA x Maranhão
  • Inter de Limeira x Goiatuba
  • Santa Cruz x Altos
  • Barra x Cianorte

