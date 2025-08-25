Santa Cruz garante premiação após chegar às quartas de final; veja valores
CBF concede cotas financeiras à cada fase da competição. Tricolor pode garantir nova premiação caso garanta a classificação diante do América-RN
O Santa Cruz se prepara para encarar o América-RN, pelas quartas de final da Série D, em duelo que vale o acesso à terceira divisão.
A equipe pernambucana garantiu a classificação após eliminar o Altos, do Piauí, nas oitavas de final, em grande noite do goleiro Rokenedy, herói na disputa de pênaltis ao defender três cobranças.
Por conta da classificação, a Cobra-Coral garantiu uma premiação financeira oferecida pela CBF. O Tricolor já havia conquistado R$ 798 mil, valor equivalente às cotas de participação nas fases anteriores.
Ao se classificar para as quartas de final, o Santa Cruz garantiu mais R$ 170 mil em premiações. Caso elimine o América-RN, ganhará outra premiação equivalente.
Se o clube pernambucano seguir vivo até o final da competição, o Tricolor pode conquistar uma premiação milionária, já que a CBF concede um valor de participação em cada fase.
Confira a premiação da Série D (por fase)
- Primeira fase (R$ 458 mil)
- Segunda fase (R$ 170 mil)
- Terceira fase (R$ 170 mil)
- Quartas de final (R$ 170 mil)
- Semifinais (R$ 170 mil)
- Final (R$ 250 mil)
Ao todo, o Santa Cruz pode arrecadar R$ 1,358 milhão.
O que o Santa Cruz precisa fazer para subir de divisão?
Para garantir o acesso, o Santa Cruz precisa apenas eliminar o América-RN. A primeira partida será na Arena de Pernambuco. O jogo decisivo será disputado na Arena das Dunas.
A partir das quartas de final, os adversários são definidos por meio de chaveamento considerando a classificação geral da competição, que é definida de acordo com os resultados dos clubes durante a fase de grupos, além das fases anteriores.
Confira todos os confrontos das quartas de final da Série D
- ASA x Maranhão
- Inter de Limeira x Goiatuba
- Santa Cruz x América-RN
- Barra x Cianorte