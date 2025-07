CBF define data e horário de Sergipe x Santa Cruz, pelo mata-mata da Série D

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em busca do acesso à Série C de 2026, Tricolor do Arruda inicia campanha no mata-mata da Série D neste final de semana; veja os detalhes

A Cobra Coral já tem data e horário para entrar em campo pelo primeiro mata-mata da Série D 2025.

De acordo com o repórter João Victor Amorim, a CBF confirmará em breve que a partida Sergipe x Santa Cruz acontecerá no próximo sábado, 02/08, às 16h, horário de Brasília, no Batistão, em Aracaju.

O duelo é válido pelo jogo de ida da segunda fase da competição. A partida de volta, ainda sem data marcada, será disputada no Arruda ou na Arena de Pernambuco.

Dono da segunda melhor campanha do grupo C com 27 pontos, mesma pontuação do líder América-RN, o Santa tem a vantagem de decidir o segundo jogo em casa, já que o Sergipe foi o 3° colocado do Grupo D, com 22 pontos conquistados.

O vencedor do duelo ainda terá mais dois mata-matas (oitavas-de-final e quartas-de-final) para disputar para garantir uma das quatro vagas de acesso à Série C 2026.

Chaveamento da Série D 2025

Os clubes que fizeram melhor campanha na fase de grupos decidem o segundo jogo em casa. A tabela detalhada será divulgada em breve pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segunda Fase

Segunda Fase 1: Maranhão x Tuna Luso



Segunda Fase 2: Central x Lagarto



Segunda Fase 3: Manaus x Imperatriz



Segunda Fase 4: Juazeirense x América-RN



Segunda Fase 5: Independência x Altos



Segunda Fase 6: Sergipe x Santa Cruz



Segunda Fase 7: Sampaio Corrêa x Manauara



Segunda Fase 8: Ferroviário x ASA



Segunda Fase 9: Maricá x Aparecidense



Segunda Fase 10: Goiatuba x São José-RS



Segunda Fase 11: Luverdense x Rio Branco-ES



Segunda Fase 12: Marcílio Dias x Inter de Limeira



Segunda Fase 13: Mixto-MT x Portuguesa



Segunda Fase 14: Joinville x Cianorte

Segunda Fase 15: Água Santa x Ceilândia



Segunda Fase 16: FC Cascavel x Barra-SC

Oitavas de final

Maranhão ou Tuna × Central ou Lagarto

Manaus ou Imperatriz × Juazeirense ou América-RN

Independência-AC ou Altos × Sergipe ou Santa Cruz

Sampaio Corrêa ou Manauara × Ferroviário ou ASA

Maricá ou Aparecidense × Goiatuba ou São José-RS

Luverdense ou Rio Branco-ES × Marcílio Dias ou Inter de Limeira

Mixto ou Portuguesa × Joinville ou Cianorte

Água Santa ou Ceilândia × FC Cascavel ou Barra-SC

Quartas de final

Quartas 1: 8ª melhor campanha x Melhor campanha

Quartas 2: 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha



Quartas 3: 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha



Quartas 4: 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha