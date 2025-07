Gabriel Galhardo explica ida do Santa Cruz para a Arena de Pernambuco na reta final da Série D

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Santa Cruz ainda não oficializou, mas deve disputar o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro na Arena de Pernambuco. A Cobra Coral usou o último jogo da primeira fase como teste e mandou para o palco de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em campo, o Tricolor venceu por 3x0 e contou com o apoio de pouco mais de 10 mil torcedores. Após a partida, o atacante Thiago Galhardo não escondeu que o jogo contra o Sergipe, primeiro adversário do mata-mata, será disputado na Arena.

Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o volante Gabriel Galhardo também sinalizou a ida do Santa Cruz para a Arena de Pernambuco na reta final da Série D.

Gabriel, irmão de Thiago Galhardo, explicou que o time não pode treinar e jogar no Arruda, pois desgasta bastante o gramado. E, treinar no Centro de Treinamento Ninho das Cobras, fica difícil diante do atual período de chuvas que vive a Região Metropolitana do Recife (RMR).

"Se eu pudesse escolher, eu jogaria no Arruda. Sem dúvida, é a nossa casa. Só que o que acontece: como está tendo muita chuva no Recife, fica difícil treinar no CT para poder jogar no Arruda. Então não conseguimos ter a qualidade de treino necessária. Para treinar no Arruda, então, conseguimos jogar na Arena. É o ideal? Não", afirmou Gabriel Galhardo.

"Gostaria de treinar no Arruda e jogar no Arruda. Só que se acontecer isso desgasta muito o Arruda. Pode acontecer o mesmo na Arena? Pode, mas temos que torcer para não. Hoje, o que é o melhor possível: treinar no Arruda e jogar na Arena", completou.

O CT Ninho das Cobras fica em Aldeia, no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Porém, o local não possui um fácil acesso e também não conta com uma boa estrutura de vestiário.

Próximo jogo do Santa Cruz

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não detalhou a tabela da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, o primeiro entre Sergipe e Santa Cruz deve acontecer no próximo final de semana, em Aracaju, no estádio Batistão.

Assim, a previsão é que o jogo de volta, provavelmente, na Arena de Pernambuco, fica para o final de semana seguinte no dia 9 ou 10 de agosto.