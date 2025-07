Estudo aponta Sport e Santa Cruz entre as 21 maiores torcidas do Brasil; veja lista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Estado divulgou uma reportagem, nesta segunda-feira (28), que aponta o Sport e o Santa Cruz entre as 21 maiores torcidas do Brasil. O estudo foi encomendado pelo jornal O Globo e realizado pelos institutos Ipsos-Ipec.

O Sport aparece com 1,3% das repostas, enquanto o Santa Cruz obtém 0,6%. No "top 3" do ranking, aparece Flamengo, Corinthians e Palmeiras com 21,2%, 11,9% e 6,5%.

Os entrevistados foram questionados sobre o grau de fanatismo, o nível de engajamento com o clube do coração, o interesse por equipes do exterior e a relação com a Seleção Brasileira.

Torcida do Santa Cruz em jogo no Estádio Lacerdão - Rafael Melo/Santa Cruz

É importante mencionar que a porcentagem pode ultrapassar os 100%. Isso acontece porque os torcedores puderam escolher mais de uma equipe com a qual se simpatizam.

A pesquisa possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja a lista com as 21 maiores torcidas entre os brasileiros