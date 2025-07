Galhardo deixa no ar definição sobre SAF do Santa Cruz: "Vocês devem saber nesta semana"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atacante Thiago Galhardo deixou no ar uma possível definição nesta semana sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz. De acordo com o jogador, as "indecisões dentro do clube" chegaram ao final para os jogadores nessa semana. Coincidentemente, a mesma semana que a comitiva dos investidores da Cobra Coral Participações S/A desembarcou no Recife.

Inclusive, com uma novidade no grupo: Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético-MG e ex-presidente de Belo Horizonte. Ele atuará como um "consultor" da SAF, onde possui boa relação com Iran Barbosa, um dos investidores e ex-deputado estadual de Minas Gerais.

"Nossas semanas não vinham sendo boas, muitas indecisões dentro do clube, muita coisa acontecendo e, bom, chegou ao final para a gente", afirmou Galhardo, em entrevista na beira do campo após a vitória sobre o Treze, neste domingo (27).

"Vocês ainda não sabem, creio que devem saber nesta semana e isso foi muito bom para a gente. Deu um 'up' em nós e os treinos desta semana foram absurdos. Uma alta intensidade enorme", completou.

A chegada dos investidores da SAF aconteceu também após seguidos capítulos turbulentos em torno da proposta.

O principal deles sobre a cessão do estádio do Arruda, que culminou na renúncia de Bartolomeu Bueno da Comissão Fiscal. Ele sempre deixou claro que não era a favor, pois existe uma lei municipal que não permite a transferência da posse do equipamento.

Em seguida, Márcio Cadar, ex-investidor da SAF, trocou farpas com Iran Barbosa, atual investidor, nas redes sociais. E, por fim, Vinícius Diniz, um dos investidores e homem forte do futebol, deixou a Cobra Coral Participações.

Tudo isso em meio a um clima tenso entre dirigentes e torcedores. A negociação ainda foi marcada por ameaças por parte da torcida, que em sua maioria é a favor da venda da SAF.

Como anda a SAF do Santa Cruz

Atualmente, o Executivo do Santa Cruz aguarda os pareceres do Conselho Deliberativo e da Comissão Fiscal sobre a SAF para colocar a proposta em votação na Assembleia Geral de Sócios. Depois, também existe a negociação da Recuperação Judicial.