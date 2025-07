Santa Cruz vence Treze, quebra jejum e enfrenta Sergipe no mata-mata da Série D

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Santa Cruz venceu por 3x0 o Treze, neste domingo (27), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo foi válido pela última rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Renato, que ainda acabou expulso, Eurico e William Júnior.

Com o resultado, o Santa Cruz quebrou o jejum de quatro jogos sem vencer e acabou a primeira fase na 2ª colocação da chave. Assim, enfrentará o Sergipe, em jogo de ida e volta, no início do mata-mata.

Na mesma chave, o Central, que era o líder caiu para a 3ª posição, após o empate fora de casa por 0x0 com o Ferroviário, que ficou com a 4ª posição do Grupo A3. A Patativa encara o Lagarto, sendo o primeiro jogo em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Próximo jogo do Santa Cruz

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não oficializou a tabela detalhada da próxima fase, mas o primeiro jogo já deve acontecer no próximo final de semana, em Aracaju. Se passar pelo Sergipe, o Santa Cruz pega nas oitavas de final o vencedor de Altos-PI x Independência-AC.

