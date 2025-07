Santa Cruz x Sergipe: Datas prováveis e ordem de mandos no mata-mata da Série D

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Santa Cruz terminou a 1ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro em segundo no Grupo A03 e irá enfrentar o Sergipe, que foi o terceiro no Grupo A04

O Santa Cruz vai enfrentar o Sergipe na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A confirmação do confronto ocorreu neste domingo (27), após o fim da primeira fase. O Tricolor venceu o Treze na Arena de Pernambuco e ficou em segundo no Grupo A03, enquanto que o Sergipe venceu o Jequié, também em casa, e ficou em terceiro no Grupo A04.

Assim, pernambucanos e sergipanos irão se enfrentar em jogos de ida e volta. O primeiro mando será do Sergipe, enquanto que a volta será do Santa Cruz, provavelmente na Arena de Pernambuco.

Datas de Santa Cruz x Sergipe

A Confederação Brasileira de Futebol ainda vai confirmar as datas, mas o primeiro jogo já ocorre no próximo fim de semana, 2 ou 3 de agosto. A volta será já no fim de semana seguinte: 9 ou 10 de agosto. Os horários também serão definidos pela CBF.

Gol de Renato em Santa Cruz 3x0 Treze

Chaveamento - Série D

Quem vencer esse duelo entre Santa Cruz e Sergipe irá encarar o ganhador de Altos (primeiro do grupo A02) e Independência-AC (quarto no grupo A01). Os jogos também serão de ida e volta, com o mando de campo sendo favorável à equipe de melhor campanha em toda a Série D, ou seja, somando a primeira fase com a segunda fase.