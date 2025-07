Chaveamento Série D atualizado: Caminho e adversário do Santa Cruz definidos após 1ª fase

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Série D do Campeonato Brasileiro teve o fim da sua primeira fase neste fim de semana. A partir de agora, 32 equipes seguem vivas na disputa pelo acesso para a Série C do ano que vem.

Com isso, estão definidos todos os confrontos da segunda fase, assim como o chaveamento para a terceira etapa da competição. Representantes de Pernambuco, Santa Cruz e Central vão enfrentar Sergipe e Lagarto respectivamente.

O Santa Cruz venceu o Treze na última rodada da 1ª fase e terminou em segundo no grupo. Já a Patativa empatou com o Ferroviário e amargou a terceira colocação.

Assim, o Tricolor faz o primeiro jogo do mata-mata fora de casa e a volta no Recife. O Central é o inverso. Joga primeiro em Caruaru e decide a vaga para a terceira fase fora de casa.

Na terceira fase, o chaveamento também está definido. Se vencer, o Santa Cruz encara o ganhador de Independência-AC e Altos-PI. Já o Central pode encarar Maranhão ou Tuna. Nesse caso, o mando de campo é definido por quem tem a melhor campanha no somatório de toda a Série D - primeira fase e segunda fase. Quem tem a melhor campanha entre os dois times do confronto, decide em casa no segundo jogo.

Na quarta fase, ficarão 8 equipes. Elas serão ranqueadas de primeiro a oitavo, também somando todas as fases da Série D. As quatro melhores enfrentam as quatro "piores", com o primeiro enfrentando o oitavo e assim por diante. As quatro melhores equipes decidem em casa no segundo jogo.

Gol de Renato em Santa Cruz 3x0 Treze

Chaveamento Série D



Confira abaixo o chaveamento da segunda fase da Série D.

2ª fase

Maranhão (4º B) × Tuna (1º A)



Manaus (3º A) × Imperatriz (2º B)



Independência-AC (4º A) × Altos (1º B)



Sampaio Corrêa (3º B) × Manauara (2º A)



Juazeirense (4º D) × América-RN (1º C)



Central (3º C) × Lagarto (2º D)



Ferroviário (4º C) × ASA (1º D)



Sergipe (3º D) × Santa Cruz (2º C)



Maricá (4º F) × Aparecidense (1º E)



Luverdense (3º E) × Rio Branco-ES (2º F)



Mixto (4º E) × Portuguesa-SP (1º F)



Água Santa (3º F) × Ceilândia (2º E)



Marcílio Dias (4º H) × Inter de Limeira (1º G)



Goiatuba FC (3º G) × São José-RS (2º H)



FC Cascavel (4º G) × Barra-SC (1º H)



Joinville (3º H) × Cianorte (2º G)

3ª fase