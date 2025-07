Classificação Série D atualizada: posição do Santa Cruz e de todos os times após 1ª fase

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo (27), chegou ao fim a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, estão definidos todos os grupos da competição, incluindo o do Santa Cruz e o do Central.

No Grupo A03, o América-RN terminou na liderança, com 27 pontos, seguido por Santa Cruz, com a mesma pontuação, mas um saldo menor. O Tricolor venceu o Treze na Arena de Pernambuco, neste domingo (27). O Central acabou em terceiro com 26 pontos após empatar com o Ferroviário.

A outra equipe classificada foi o Ferroviário, do Ceará, que terminou em quarto.

Classificação - Série D

Grupo A03

América-RN - 27 - Saldo 12 Santa Cruz - 27 - Saldo 10 Central - 26 Ferroviário - 18 Horizonte - 17 Santa Cruz-RN - 17 Treze - 13 Sousa - 12

Chaveamento - Série D - 2ª fase

Dessa forma, o Santa Cruz enfrenta o Sergipe na segunda fase. O primeiro jogo será fora de casa e a volta no Recife.

Já o Central encara o Lagarto. Nesse caso, o caminho é o inverso. A Patativa faz o primeiro jogo em Caruaru e a volta fora de casa.

Os primeiros jogos já são no fim de semana que vem. A CBF irá marcar data e horários.

Gol de Renato em Santa Cruz 3x0 Treze

Classificação - Série D - Todos os grupos

Grupo A01 - em andamento

Tuna - 27 Manauara - 27

Manaus - 23 Independência - 21

Águia Marabá - 20 Trem - 18

GAS - 15 Humaitá - 4

Grupo A02

Altos - 26 Imperatriz - 24 Sampaio Corrêa - 21 Maranhão - 19 Iguatu - 18 Tocantinópolis - 15 Parnahyba - 14 Maracanã - 12

Grupo A03

América-RN - 27 - Saldo 12

Santa Cruz - 27 - Saldo 10

Central - 26

Ferroviário - 18

Horizonte - 17

Santa Cruz-RN - 17

Treze - 13

Sousa - 12

Grupo A04

ASA - 31 Lagarto - 23 Sergipe - 22 Juazeirense - 22

União - 19 Jequié - 17 Barcelona - 12 Penedense - 6

Grupo A05

Aparecidense - 32 Ceilândia - 28 Luverdense - 25 Mixto - 24 Capital - 17 Goiânia - 10 Goianésia - 8 Porto Velho - 7

Grupo A06

Portuguesa - 30

Rio Branco - 26

Água Santa - 21

Maricá - 19

Pouso Alegre - 17

Porto Vitória - 17

Nova Iguaçu - 15

Boavista - 9

Grupo A07

Inter de Limeira - 30 Cianorte - 22 Goiatuba EC - 22 Cascavel - 21 Uberlândia - 16 Monte Azul - 14 Operáiro-MS - 14 Itabirito - 10

Grupo A08