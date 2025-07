Central empata com Ferroviário, fica na 3ª colocação e encara o Lagarto na 2ª fase da Série D

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O duelo foi válido pela última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e a Patativa deixou a liderança do Grupo A3

O Central empatou por 0x0 com o Ferroviário, neste domingo (27), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O duelo foi válido pela última rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Patativa fechou a primeira fase na 3ª posição com 26 pontos, um a menos que o América-RN (1º) e Santa Cruz (2º).

O time potiguar venceu por 2x0 o Horizonte, enquanto a Cobra Coral bateu por 3x0 o Treze.

Adversário do Central

O Central encara o Lagarto no início do mata-mata da Série D. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não confirmou a tabela detalhada, mas o primeiro jogo será no interior do Sergipe.