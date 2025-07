Sem cargo, Alexandre Kalil diz que Santa Cruz tem que fazer o simples na SAF; "Torcida quer bola na rede"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ex presidente do Atlético-MG no período em que o clube venceu a Libertadores de 2013 e ex-prefeito de BH, Kalil atuará como consultor da SAF Coral

Na tarde desta sexta-feira (25), Alexandre Kalil, presidente do Atlético-MG entre 2008 e 2014 e prefeito de Belo Horizonte entre os anos de 2017 e 2022, concedeu uma entrevista coletiva para explicar qual será sua atuação durante o processo de transformação do Santa Cruz em SAF.

O empresário mineiro foi convidado pelos investidores da Cobra Coral Participações para conhecer as dependências do clube e auxiliar na transição. No entanto, Kalil não irá assumir nenhum cargo remunerado. "Eu vim aqui fazer uma visita a um clube que passa por reestruturação e vou dar um pouco da minha experiência. É só isso que vim fazer aqui", declarou.

O ex-presidente do Galo estará no jogo do Santa Cruz contra o Treze, neste domingo (27), pela última rodada da Série D, na Arena de Pernambuco.

Perguntado sobre seus objetivos no Santa Cruz, Kalil relembrou seu histórico como dirigente e opinou sobre o que deve ser feito para ter êxito como um mandatário de um clube.

"O que nós vamos fazer aqui não tem milagre, não tem nada excepcional, espetacular, o futebol não é feito de coisas espetaculares. O futebol é feito de vontade, de coragem, se tiver gente disposta a falar a verdade e a ter coragem de fazer a coisa certa, o futebol vai andar", disse.

Kalil ainda destacou o Arruda, pontuando que ele é um patrimônio do Santa Cruz. Por mais que não tenha relação direta, a fala do dirigente mineiro acontece no contexto em que o estádio virou pivô de imbróglio já que a cessão em definitivo do equipamento para a SAF sofreu algumas contestações.

"O futebol é uma coisa relativamente simples, mas feita de coisas difíceis. É chegar para a torcida e falar 'Nós temos que reformar nosso estádio', o estádio é um bem material, esse estádio é do Santa Cruz e será eternamente do Santa Cruz", afirmou. Ele ainda argumentou que caso o Santa tenha que reformar o Arruda, a torcida precisa ter paciência.

"Estádio é lindo. Se tiver que reformar, a torcida tem que ter paciência".

Conhecido pelas suas declarações fortes, mas ao mesmo tempo bastante diretas, Kalil usou tal característica para dizer o que realmente interessa ao torcedor coral, que são as vitórias do time.



"A torcida quer bola na rede, não é marketing. A torcida quer ir para casa e tomar uma cerveja. Eu, como atleticano, sabia o que era o lanche de domingo quando ganhava e o lanche de domingo quando perdia, que era uma m... É simples assim. Nós temos que dar o lanche para a torcida do Santa Cruz para ele ir leve para casa", declarou Kalil.

Quem é Alexandre Kalil

Empresário, Kalil foi presidente do Atlético-MG entre 2009 e 2014, onde obteve destaque por ter sido campeão da Libertadores de 2013, com Ronaldinho Gaúcho como principal jogador.

Além disso, sob seu comando, o Galo conquistou a Copa do Brasil de 2014, a Recopa Sul-Americana de 2014 e o Campeonato Mineiro nos anos de 2010, 2012 e 2013.

Em 2016, Kalil venceu a eleição para a prefeitura de Belo Horizonte, tendo sido reeleito em 2020. Em 2022, renunciou ao cargo de prefeito para se candidatar a governador de Minas Gerais, onde foi derrotado por Romeu Zema.