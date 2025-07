Alexandre Kalil recebe convite do Santa Cruz, mas desconversa sobre ser dirigente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alexandre Kali foi presidente do Atlético-MG e também prefeito de Belo Horizonte; Cartola usou redes sociais para dizer que não será dirigente coral

Em publicação no perfil pessoal no X, antigo Twitter, o ex-presidente do Atlético-MG e ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, revelou que foi convidado para visitar o Santa Cruz. A postagem aconteceu na noite desta quinta-feira (24).

O convite se deve ao fato dos investidores da SAF do Santa Cruz serem oriundos de Belo Horizonte e possuírem uma bola relação com o ex-prefeito da capital mineira. Como dirigente, contudo, ele frisou que só aceita “comandar o clube que amo”, em uma referência ao Atlético-MG.

“É mais fácil o mundo acabar do que eu dirigir um clube de futebol hoje. Fui convidado para visitar o Santa Cruz, mas, como dirigente, só aceitei comandar o clube que amo”.

“Nunca vou dirigir nada, de forma nenhuma, em qualquer cargo depois que fui presidente do maior clube do mundo”, postou Kalil. A informação da visita de Kalil foi divulgada primeiro pelo GE.

Quem é Alexandre Kalil

Empresário, Kalil foi presidente do Atlético-MG entre 2009 e 2014, tendo sido campeão da Libertadores de 2013. Além disso, conquistou a Copa do Brasil de 2014, a Recopa de 2014 e o Campeonato Mineiro em três oportunidades, 2010, 2012 e 2013. Um dos jogadores de destaque dessa fase foi Ronaldinho Gaúcho.

Outro fato marcante da sua gestão no Atlético-MG foi o jejum que seu time provocou sobre o rival Cruzeiro entre 2013 e 2014, oito jogos que a Raposa não ganhou do Galo.

Em 2014, se registrou para ser candidato a deputado federal, mas desistiu após a morte do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Em 2016, contudo, candidatou-se e venceu a eleição pela prefeitura de Belo Horizonte, tendo sido reeleito em 2020.

Em 2022, renunciou ao cargo de prefeito para se candidatar a governador, tendo perdido para Romeu Zema.