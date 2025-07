O que o Santa Cruz precisa para garantir vantagem de mando na 2ª fase da Série D

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grupo A03 da Série D do Campeonato Brasileiro vai para a sua 14ª rodada com a promessa de muita disputa pelas duas primeiras colocações. Envolvidos na disputa estão Central (25 pts), América- RN (24 pts) e Santa Cruz (24 pts). Terminar em 1º ou 2º garante o direito de fazer o jogo de volta da segunda fase diante da torcida

Diante desse cenário, o Santa Cruz precisa não só vencer o Treze, na última rodada, mas também contar com tropeços de Central ou América-RN para acabar entre os dois primeiros. Abaixo os cenários que podem ajudar o Tricolor.

Cenários para o Santa Cruz ter vantagem no mata-mata

Vitória sobre o Treze (chegaria a 27 pts)



Mando garantido se Central ou América-RN tropeçarem (empate ou derrota).

Se ambos vencerem, o Santa precisará tirar saldo do time potiguar já que o Central chegaria a 28 pontos:

Está –3 em relação ao América-RN

Exemplo: se América fizer 1x0, o Santa precisa de 5x0 para passar no saldo; ou 4x0 para igualar saldo e superar no critério seguinte (gols pró).

Empate (chegaria a 25 pts)

Precisa que América-RN ou Central percam seus jogos. Assim, o Tricolor passaria ou por pontos, caso do América ou nos critério de desempate, caso da Patativa.

Derrota (ficaria com 24 pts)

Só entra no G2 em combinação mais improvável improvável: o América-RN perder por um saldo muito maior. Por exemplo: Se o Santa Cruz perder por 1x0, o América-RN teria que sofrer um 4x0. O Central não poderia ser alcançado nesse critério.

Jogos da última rodada da Série D

Todos os jogos no domingo (27), às 16h, no horário de Brasília:

Santa Cruz x Treze

América-RN x Horizonte

Ferroviário x Central

Sousa x Santa Cruz-RN

Chaveamento - Série D

O cruzamento do grupo do Santa Cruz na segunda fase é com o Grupo A04. Hoje, com o Santa sendo terceiro, o jogo seria contra o Lagarto, atual segundo colocado na outra chave. O primeiro jogo seria no Recife e a volta fora de casa.