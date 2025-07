Santa Cruz quitará salários até segunda; SAF antecipa aportes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Santa Cruz informou nesta sexta-feira (25) que quitará os salários de folha, direitos de imagem e moradia com o o futebol do clube até a próxima segunda-feira (28). Segundo o Tricolor, o recurso financeiro para isso foi depositado na conta.

Assim, a Cobra Coral faz um anúncio que deixará os jogadores tranquilos antes da partida contra o Treze, neste domingo (27), na Arena de Pernambuco. A partida é a última da primeira fase da Série D do Brasileiro e é vital para o Santa Cruz conseguir a vantagem no mata-mata. Atualmente, o Tricolor está em terceiro com 24 pontos e precisa da vitória para ultrapassar o líder Central (25) ou o segundo colocado, América-RN (24).

Se for primeiro ou segundo no seu grupo, o Santa Cruz tem a vantagem de decidir o segundo jogo da segunda fase em casa.

SAF antecipa aportes

Ainda nesta sexta-feira, Iran Barbosa, um dos investidores da SAF do Santa Cruz, comunicou que conseguiu chegar a um acordo para fazer uma antecipação de aportes no clube. Ele explicou isso em coletiva junto com Alexandre Kalil, no Arruda. De acordo com ele, o Santa Cruz não poderia esperar o andamento legal da SAF.

"Estamos chegando agora num momento que estamos ratificando um acordo nas próximas horas. Estamos adiantando alguns aportes. Como dito por Kalil, para que o vestiário funcione, tem que pagar em dia. Santa Cruz não pode esperar", declarou.