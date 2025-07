Galhardo convoca torcida e sinaliza que Santa Cruz jogará mata-mata na Arena de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após terminar na 2ª colocação do Grupo A3, o Tricolor do Arruda enfrenta o Sergipe na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro

O Santa Cruz deve disputar o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro na Arena de Pernambuco. Pelo menos, é o que sinalizou o atacante Thiago Galhardo após a vitória sobre o Treze na saída do campo. Além disso, ele ainda convocou a torcida coral para apoiar a equipe no palco em São Lourenço da Mata.

"Espero a torcida aqui (Arena de Pernambuco) para lotar isso aqui. Não vai ser o Arruda, a nossa casa, mas aqui acho que vai ser possível fazer o que precisamos", afirmou Galhardo.

Como acabou a primeira fase na 2ª colocação do Grupo A3, o Santa Cruz enfrentará o Sergipe na segunda fase da Série D. O primeiro confronto acontece fora de casa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a tabela detalhada, mas o jogo de ida já está previsto para o próximo final de semana.

"Não importa como começa, importa como termina. Quem quer ser campeão, não escolhe adversário e mando de campo", comentou Thiago Galhardo.

Mando de campo do Santa Cruz

Na semana passada, em entrevista ao Blog do Torcedor, o presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, revelou que o Santa Cruz usaria o jogo contra o Treze como um "teste" para tomar a decisão visando o mata-mata.

De acordo com o dirigente, se a operação rendesse frutos positivos, a tendência era mandar os jogos para São Lourenço da Mata. Oficialmente, o Santa Cruz ainda não se pronunciou sobre o mando de campo do Sergipe.

Vale lembrar que os jogos do Santa Cruz no Arruda na primeira fase foram cercados de queixas dos torcedores. Tanto em relação a entrada no estádio quanto de problemas estruturais, como, por exemplo, viralizou o vídeo nas redes sociais com um pedaço de concreto que supostamente caiu do anel superior para o inferior.