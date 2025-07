Chaveamento Série D completo e definido: Todos os jogos e caminho de Santa Cruz, Joinville e Portuguesa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Série D do Campeonato Brasileiro tem todos os seus jogos definidos para a segunda fase. Após o fim da etapa de grupos, neste domingo (27), estão confirmados os duelos do primeiro mata-mata, assim como o chaveamento para a terceira fase.

Times e grandes torcidas e considerados tradicionais do futebol nacional, Santa Cruz, Portuguesa, América-RN e Joinville se classificaram para a próxima fase. O destaque fica por conta de América-RN e Portuguesa, que passaram em primeiro nos seus grupos.

Os jogos de ida do mata-mata da segunda fase começam já no próximo fim de semana. A volta será no fim de semana seguinte, em 9 ou 10 de agosto.

Na terceira fase, os confrontos seguem o chaveamento da CBF (ver abaixo). O vantagem do mando será do time que tiver a melhor campanha no somatório da Série D até então, ou seja primeira e segunda fase.

Na quarta fase, há um ranqueamento de primeiro a oitavo entre os times classificados. O primeiro enfrenta o oitavo com vantagem do mando e assim por diante. Esse ranqueamento leva em consideração o somatório de pontuação de toda a competição, ou seja, primeira, segunda e terceira fase.

Chaveamento Série D

Confira abaixo o chaveamento da segunda fase da Série D.

2ª fase



Maranhão (4º B) × Tuna (1º A)



Manaus (3º A) × Imperatriz (2º B)



Independência-AC (4º A) × Altos (1º B)



Sampaio Corrêa (3º B) × Manauara (2º A)



Juazeirense (4º D) × América-RN (1º C)



Central (3º C) × Lagarto (2º D)



Ferroviário (4º C) × ASA (1º D)



Sergipe (3º D) × Santa Cruz (2º C)



Maricá (4º F) × Aparecidense (1º E)



Luverdense (3º E) × Rio Branco-ES (2º F)



Mixto (4º E) × Portuguesa-SP (1º F)



Água Santa (3º F) × Ceilândia (2º E)



Marcílio Dias (4º H) × Inter de Limeira (1º G)



Goiatuba FC (3º G) × São José-RS (2º H)



FC Cascavel (4º G) × Barra-SC (1º H)



Joinville (3º H) × Cianorte (2º G)



3ª fase