Classificação geral da Série D: Santa Cruz acaba com oitava melhor campanha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Santa Cruz venceu o Treze por 3x0 na última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e confirmou a segunda colocação no Grupo A03. Os corais terminaram com 27 pontos, empatados com o América-RN, mas com um saldo menor. Na próxima fase, a Cobra Coral encara o Sergipe. O primeiro jogo será fora de casa e a volta no Recife.

A vitória ajudou o Santa Cruz a ter a oitava melhor campanha na primeira fase da Série D. Outro pernambucano classificado, o Central teve a 14ª campanha geral, com 26 pontos, após empatar em 0x0 com o Ferroviário. A Patativa encara o Lagarto na próxima fase, com primeiro jogo em Caruaru.

Lembrando que a classificação geral é importante para definição do mando de campo na terceira e quarta fase. A pontuação é cumulativa. Ou seja, os pontos do mata-mata contabilizam junto com a primeira fase para definir o ranking geral.

Assim, Santa Cruz e Central ainda pode subir na classificação se vencer seus jogos no mata-mata. Mas hoje, o Tricolor já estaria na frente de Altos e Independência-AC, que podem ser adversários na terceira fase.

Classificação geral - Série D