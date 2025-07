Santa Cruz: entenda por que o time não jogará o mata-mata no Arruda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Santa Cruz segue vivo na briga pelo acesso. Após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Treze, o Tricolor garantiu a classificação para a próxima fase da competição.

Com 27 pontos conquistados, mesma pontuação do líder América-RN, o Santa ficou com a segunda colocação no Grupo A3, devido aos critérios de desempate.

Na próxima fase, a equipe pernambucana enfrentará o Sergipe em dois confrontos eliminatórios. O jogo de ida será realizado na Arena Batistão, em Aracaju. Já o duelo de volta, que define quem avança, não será no Arruda, mas sim na Arena de Pernambuco.

Por que o mata-mata não será no Arruda?

De acordo com o presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, Adriano Lucena, a escolha pela Arena de Pernambuco foi motivada principalmente pela maior capacidade de público do local.

Lucena negou que a mudança tenha sido provocada por problemas estruturais no estádio do Arruda, como foi especulado por parte da torcida.

Atualmente, o Arruda tem sua capacidade limitada a 30.025 torcedores devido a interdições determinadas pelo Corpo de Bombeiros. Em sua totalidade, o estádio pode receber cerca de 60 mil pessoas.

Já a Arena de Pernambuco comporta até 45.500 torcedores, e foi justamente esse número que atraiu a diretoria coral.

Próximo jogo do Santa Cruz

O Santa Cruz entra em campo novamente no fim de semana que vem, quando enfrentará o Sergipe, fora de casa, pela rodada de decisão do grupo.

O time coral volta a atuar em casa uma semana depois, quando recebe o Sergipe no seu estádio, em partida de volta.

As datas e horários ainda vão ser confirmadas pela CBF.

Próximos jogos: