Chaveamento da Série D 2025: Veja o caminho completo do Santa Cruz até o acesso!

O Santa Cruz venceu o Treze-PB, na última rodada da primeira fase da Série D, e encerrou a sequência de quatro jogos sem vitória. Com isso, o elenco ganha ânimo para o mata-mata.

O Tricolor terá pela frente o Sergipe. No entanto, para chegar na Terceira Divisão, ainda terá que passar pelas oitavas e depois quartas de final, se conseguir eliminar a equipe sergipana.

Com 32 times classificados, o chaveamento completo está definido! A seguir, saiba os confrontos, datas previstas, regulamento da competição nacional e quem decidirá como mandante.

Chavemanto completo da Série D 2025 até a final

Os clubes que fizeram melhor campanha na fase de grupos decidem o segundo jogo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis, sem vantagem do gol fora.

Segunda Fase

Segunda Fase 1: Maranhão x Tuna Luso



Segunda Fase 2: Central x Lagarto



Segunda Fase 3: Manaus x Imperatriz



Segunda Fase 4: Juazeirense x América-RN



Segunda Fase 5: Independência x Altos



Segunda Fase 6: Sergipe x Santa Cruz



Segunda Fase 7: Sampaio Corrêa x Manauara



Segunda Fase 8: Ferroviário x ASA



Segunda Fase 9: Maricá x Aparecidense



Segunda Fase 10: Goiatuba x São José-RS



Segunda Fase 11: Luverdense x Rio Branco-ES



Segunda Fase 12: Marcílio Dias x Inter de Limeira



Segunda Fase 13: Mixto-MT x Portuguesa



Segunda Fase 14: Joinville x Cianorte

Segunda Fase 15: Água Santa x Ceilândia



Segunda Fase 16: FC Cascavel x Barra-SC

Oitavas de final

Oitavas 1: Maranhão, Tuna Luso, Sergipe ou Santa Cruz x Maranhão, Tuna Luso, Sergipe ou Santa Cruz



Oitavas 2: Venc. Segunda Fase 2 ou 5 x Venc. Segunda Fase 5 ou 2

Oitavas 3: Venc. Segunda Fase 3 ou 8 x Venc. Segunda Fase 8 ou 3

Oitavas 4: Venc. Segunda Fase 4 ou 7 x Venc. Segunda Fase 7 ou 4

Oitavas 5: Venc. Segunda Fase 9 ou 14 x Venc. Segunda Fase 14 ou 9

Oitavas 6: Venc. Segunda Fase 10 ou 13 x Venc. Segunda Fase 13 ou 10



Oitavas 7: Venc. Segunda Fase 11 ou 16 x Venc. Segunda Fase 16 ou 11

Oitavas 8: Venc. Segunda Fase 12 ou 15 x Venc. Segunda Fase 15 ou 12



Quartas de final

Quartas 1: 8ª melhor campanha x Melhor campanha

Quartas 2: 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha



Quartas 3: 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha



Quartas 4: 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Como funciona o regulamento do mata-mata?

As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta.



Em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para os pênaltis.



O mandante do segundo jogo será o time com melhor campanha geral na primeira fase.

A cada etapa, os confrontos seguem o chaveamento predeterminado, sem sorteio.

Datas dos jogos do mata-mata da Série D 2025

As partidas de ida da segunda fase estão previstas para os dias 02 e 03 de agosto, com as voltas ocorrerão no fim de semana seguinte. A tabela detalhada será divulgada em breve pela CBF.

Quando serão definidos os quatro acessos?

A fase de quartas de final da Série D 2025, conhecida como a do acesso, está prevista para setembro. É nela que os quatro clubes vencedores garantem vaga na Série C de 2026.