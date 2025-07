Série C: Veja as chances de classificação do Náutico para a próxima fase

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe alvirrubra chega para o próximo confronto contra a equipe do Retrô confiante de que conseguirá a classificação para a próxima fase.

O Náutico faz uma bela campanha na Série C até aqui. Invicto há sete partidas na Série C — com três empates e quatro vitórias —, o time comandado por Hélio dos Anjos tenta engatar uma sequência mais consistente na reta decisiva da primeira fase.

Sem avançar à próxima etapa da Série C desde 2023, o clube aposta alto em 2025 para mudar esse cenário. Com um investimento superior ao dos últimos anos, a diretoria montou um elenco alinhado ao perfil do treinador, reforçando a ambição por dias melhores.

Atualmente, o Timbu ocupa a quarta colocação na tabela, dentro da zona de classificação para a segunda fase. A seguir, veja as chances atualizadas de acesso e risco de queda do time da Rosa e Silva.

Chances de classificação do Náutico

Atualmente, o Timbu tem cerca de 98% a 98,5% de probabilidade de classificação, segundo as projeções estatísticas mais recentes. Em contrapartida, o risco de rebaixamento é quase inexistente: apenas 0,1%.

Além disso, o Náutico apresenta uma defesa sólida, com apenas seis gols sofridos até agora, sendo a melhor defesa do Brasil.

Com uma campanha boa e equilibrada , o Timbu precisa manter a sequência positiva nas próximas rodadas para se consolidar no G-8 e garantir vaga na próxima fase.

Próximos jogos do Náutico

Domingo, 03/08 – 19h

Náutico x Retrô — Estádio dos Aflitos, Recife



Sábado, 09/08 – 19h

Londrina x Náutico — Estádio do Café, Londrina



Sábado, 16/08

Náutico x Anápolis — Estádio dos Aflitos, Recife (horário a confirmar)

Sábado, 23/08

São Bernardo x Náutico — Estádio Municipal 1° de Maio, São Bernardo (horário a confirmar)

Domingo, 31/08