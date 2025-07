Série C: quantos pontos o Náutico precisa para avançar à segunda fase?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com 13 rodadas disputadas na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico ocupa a 4ª colocação com 20 pontos e segue firme na briga por uma vaga na segunda fase. Mas afinal, quantos pontos o Timbu precisa somar para garantir a classificação entre os oito primeiros?

Qual a meta do Timbu na primeira fase?

Analisando os últimos anos da competição, a pontuação de corte para avançar de fase costuma girar em torno dos 29 pontos. Esse número tem se mostrado uma média segura para não depender de critérios de desempate:

2022 – Aparecidense avançou com 29 pontos; o 9º (Botafogo-PB) também somou 29, mas ficou fora pelos critérios.

Aparecidense avançou com 29 pontos; o 9º (Botafogo-PB) também somou 29, mas ficou fora pelos critérios. 2023 – São Bernardo se classificou com 29; o Confiança foi 9º com 28, e o Náutico ficou em 10º com 27.

São Bernardo se classificou com 29; o Confiança foi 9º com 28, e o Náutico ficou em 10º com 27. 2024 – Remo avançou com 26, mas foi uma exceção. O Náutico, com 25, ficou em 9º. O Londrina, mesmo em 7º, tinha 29.

Em 2025, com base no atual aproveitamento do 8º colocado (cerca de 46,2%), a projeção de corte é de 28 pontos como o número a ser alcançado para não correr riscos.

O que falta para o Náutico?

Com 23 pontos somados em 14 jogos, restam 5 partidas a serem disputadas, o que representa 15 pontos em jogo. Para atingir os 28 pontos considerados ideais, o Náutico precisa somar mais 5 pontos nas próximas rodadas.

Ou seja, o Timbu precisa de uma campanha de, no mínimo:

2 vitórias (3 x 2 = 6 pontos)

Esse desempenho garantiria 29, o suficiente para ficar dentro do G-8 e avançar sem depender de resultados paralelos.

Últimos jogos do Timbu na primeira fase da Série C

15ª rodada – Náutico x Retrô-PE

Data: 03/08 (domingo)

03/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

16ª rodada – Londrina-PR x Náutico

Data: 10/08 (domingo)

10/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio do Café, Londrina-PR

17ª rodada – Náutico x Anápolis-GO

Data: 17/08 (domingo)

17/08 (domingo) Horário: 19h00

19h00 Local: Estádio dos Aflitos, Recife-PE

18ª rodada – São Bernardo-SP x Náutico

Data: 24/08 (domingo)

24/08 (domingo) Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo-SP

19ª rodada – Náutico x Ituano-SP