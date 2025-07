Náutico possui extensa lista de jogadores "pendurados" para jogo contra Retrô

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após a vitória fora de casa sobre o Guarani, o Náutico entra em campo no próximo domingo para jogo contra o Retrô pela Série C 2025

O Náutico possui 13 jogadores "pendurados" para o jogo contra o Retrô, no próximo domingo (3), nos Aflitos. A lista aumentou após a vitória sobre o Guarani na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, o zagueiro Mateus Silva, o volante Auremir e o atacante Paulo Sérgio foram amarelados.

Eles se juntaram aos goleiros Muriel e Wellerson, os zagueiros Carlinhos, João Maistro e Rayan, o lateral-esquerdo Igor Fernandes, os volantes Wenderson e Marco Antônio, e os atacantes Vinícius e Bruno Mezenga.

Por outro lado, o Timbu ganhou as voltas do volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges. Eles cumpriram as respectivas suspensões automáticas diante do Bugre.

O mesmo aconteceu com o técnico Hélio dos Anjos, que não dirigiu o time alvirrubro na beira do campo, e foi substituído pelo auxiliar e filho Guilherme dos Anjos.

Retornos no Náutico



Contra o Guarani, Auremir e Kelvin ganharam as vagas dos ausentes no time titular. Porém, a tendência é que Igor Pereira e Hélio Borges retornem à equipe principal. Os demais jogadores devem ser os mesmos que participaram das vitórias sobre o Caxias e Guarani.

Classificação na Série C

Com a vitória sobre o Guarani, o Náutico acabou a 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na 4ª colocação com 23 pontos. Assim, abriu cinco pontos para o lado de fora do G-8. O CSA é o 9º colocado com 18 pontos.

Já o Retrô vem de empate por 0x0 com o Ypiranga-RS, na Arena de Pernambuco, e luta contra o rebaixamento. Atualmente, a Fênix está na 19ª colocação com 13 pontos, dois a menos que o Figueirenso, primeiro fora da degola na 16ª colocação.