Náutico mantém promoção dos ingressos para jogo contra Retrô pela Série C

O Náutico divulgou o preço dos ingressos para o jogo contra o Retrô pela Série C e continuam com a promoção da partida anterior - a vitória sobre o líder Caxias. Assim, os valores variam de R$ 10 (sócio) até R$ 20 (não sócio). Cada setor, disponibilizado na ação, possui uma carga limitada de 2 mil bilhetes.

Sócios

R$ 10 - Setor Hexa



R$ 15 - Setor Vermelho/Gazzaneo

Não Sócio

R$ 15 - Setor Hexa



R$ 20 - Setor Vermelho/Gazzaneo

Os ingressos estão sendo comercializados pelos sites maisfieldonordeste.com.br (sócio) e futebolcard.com (não sócio).

A partida contra o Retrô acontece no próximo domingo (3), às 19h (de Brasília), nos Aflitos. O duelo é válido pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

No último sábado, o Náutico venceu fora de casa por 1x0 o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no interior de São Paulo. O gol da vitória foi marcado pelo meia Lucas Cardoso, de falta, que recebeu elogios do auxiliar Guilherme dos Anjos.

"Lucas é isso aí. É um jogador acima da média. Se ele souber administrar bem o processo de evolução dele, ele é um jogador, com certeza, para galgar outras divisões", afirmou Guilherme.





O Náutico chega embalado para enfrentar o Retrô. Isso porque possui a melhor defesa do campeonato, cinco jogos seguidos sem sofrer gols e sete partidas sem sentir o sabor amargo da derrota.

Além disso, na classificação, assumiu a 4ª colocação com 23 pontos. Assim, conseguiu criar uma gordura e abriu cinco pontos de diferença para o "lado de fora" do G-8. O CSA é o 9º colocado com 18 pontos.

Retornos no Náutico

Para o jogo contra o Retrô, o Náutico contará com os retornos do técnico Hélio dos Anjos, o volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges. Eles cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Guarani.