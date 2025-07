Transmissão Caxias x Ponte Preta ao vivo online: veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Líderes da Série C disputam confronto direto no Estádio Centenário e buscam a vitória para encaminhar a vaga no quadrangular final

Caxias e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (27/07), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O duelo reúne os líderes da competição, com os dois clubes separados por apenas um ponto na tabela.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

DAZN (plataforma de streaming)

NossoFutebol (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Caxias lidera a tabela da Série C, com 27 pontos em 13 jogos. A equipe gaúcha busca manter a ponta e confirmar a vaga no quadrangular final da competição.

A Ponte Preta ocupa a 2ª posição, com 26 pontos, tendo a melhor campanha como visitante da divisão, com 4 vitórias em 6 jogos. A equipe de Campinas busca a liderança da Série C.

Ficha técnica

Competição: Série C – Rodada 14

Série C – Rodada 14 Data e Horário: 27/07 (domingo) - 16h30 (horário de Brasília)

27/07 (domingo) - 16h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS) Onde Assistir: DAZN e SportyNet



Prováveis Escalações



Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

Ponte Preta: Pedro Rocha; Wanderson, Emerson e Danrlei; Maguinho, Léo Oliveira (Dudu), Luiz Felipe, Elvis (Jean Dias) e Artur (Kevyn); Everton Brito e Jeh. Técnico: Alberto Valentim