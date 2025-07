Resultado do jogo do Náutico contra o Guarani em tempo real pela Série C hoje (26/07)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sem perder há seis jogos, o Timbu tenta se consolidar dentro no G-8 há quatro rodadas do fim da primeira fase da competição nacional

Clique aqui e escute a matéria

Guarani e Náutico estão se enfrentando neste sábado, desde às 17h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 14ª rodada do Brasileirão Série C.

O Timbu não perde há seis jogos. A boa fase fez o time comandado por Hélio dos Anjos chegar aos 20 pontos e entrar no G8 - restam quatro rodadas para o fim da primeira fase.

O Alvirrubro vem de vitória por 2 a 0 sobre o líder Caixas. O elenco está sendo comandado pelo auxiliar Guilherme dos Anjos, pois o treinador cumpre suspensão automática.

Resultado de Guarani x Náutico em tempo real

Acompanhe o placar da partida na transmissão do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal. A narração é de Marcelo Araújo, reportagem de Igor Moura e Walleys Santos no Plantão Esportivo.

Matéria em atualização

Guarani x Náutico: Ficha do jogo

Guarani: Andrey, Cicinho, Diogo Silva, Alysson e Emerson Barbosa; Kadi, Kelvi e Diego Torres; Gabriel Silva, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Marcelo Fernandes.

Náutico: Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Lucas Cardoso; Kelvin, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior (PR). Assistente 1: Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR). Assistente 2: Joao Fabio Machado Brischiliari (PR). Quarto árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima (SP).